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Архив - Донецкая область

Чернобыльцы в Енакиево отказались фотографироваться с флагами "ДНР"

17.12.2016 14:16
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Чернобыльцы в Енакиево отказались фотографироваться с флагами "ДНР"
Во время недавно прошедших торжеств по случаю Дня памяти жертв Чернобыльской катастрофы в оккупированном Енакиево местные ликвидаторы аварии на ЧАЭС отказались на митинге стоять в президиуме рядом с флагом "ДНР", а также фотографироваться с людьми, имеющими в городе негативную репутацию, сообщает dialog.ua.

Как написал блогер Александр Чернов, в митинге, посвященном знаменательной дате участвовали "руководитель исполкома Енакиевского отделения ОД "Донецкая Республика" Антон Фаюра и "заместитель главы администрации Енакиево" Игорь Витрук. Первого в городе давно знают как человека, причастного к торговле наркотиками, второго – как любителя взяток и "откатов".

Чернобыльцы, как утверждает блогер, наотрез отказались фотографироваться с "почётными гостями", сказав им: "Это день памяти, а не день ДэНэРэ!".


Фото: www.dialog.ua/

Теги: Донбасс, Енакиево, митинг, ДНР, чернобыльцы
 
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