Чернобыльцы в Енакиево отказались фотографироваться с флагами "ДНР"

17.12.2016 14:16

Во время недавно прошедших торжеств по случаю Дня памяти жертв Чернобыльской катастрофы в оккупированном Енакиево местные ликвидаторы аварии на ЧАЭС отказались на митинге стоять в президиуме рядом с флагом "ДНР", а также фотографироваться с людьми, имеющими в городе негативную репутацию, сообщает dialog.ua.

Как написал блогер Александр Чернов, в митинге, посвященном знаменательной дате участвовали "руководитель исполкома Енакиевского отделения ОД "Донецкая Республика" Антон Фаюра и "заместитель главы администрации Енакиево" Игорь Витрук. Первого в городе давно знают как человека, причастного к торговле наркотиками, второго – как любителя взяток и "откатов".