Как отправить посылку на оккупированную территорию Донецкой области -адреса курьерских служб

17.12.2016 13:06

Волонтеры "Донбасс SOS" составили список компаний, которые перевозят посылки с и на неподконтрольную территорию Донбасса.

Обращаем ваше внимание, что работа отделений в зоне АТО, равно как и режим работы (только на прием или только на выдачу) может меняться ежедневно из-за обстановки в регионе. Поэтому уточняйте условия отправки и получения груза непосредственно по контактным телефонам.

Пони-экспресс – курьерская служба доставки

Контактные телефоны: 044 4287220; 044 4287240; 044 4287920; 044 4287940.

Сайт: http://www.ponyexpress-ua.com/

Глобал-пост – курьерская служба доставки

Контактные телефоны: 050 4770505 (Киев); 067 6221023; 063 1621760 (Донецк); 093 9479797 (Луганск).

Сайт: http://globalpost.com.ua/

VIP- экспресс – курьерская служба доставки из Донецка и в Донецк

Посылки до 3 кг и документы. Доставка в течение 10 рабочих дней.

Контактные телефоны: 062 3881833; 062 3881832; 095 2437667; 067 6121863.

Сайт: http://www.vipexpress.dn.ua

Шериф-тур – грузовые и пассажирские перевозки из Донецка по всей Украине

Контактные телефоны: 062 3115105, 062 3115087; 095 2065000; 098 3708000; 093 1551000 (Донецк); 044 2236838 (Киев)

Сайт http://www.sherif.com.ua/about_ua.php

«ДАЙМЭКС» — экспресс доставка документов и посылок по Украине

Контактные телефоны:

+38 095 290 50 09, 095 290 50 06

Email: [email protected]