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Как отправить посылку на оккупированную территорию Донецкой области -адреса курьерских служб
Волонтеры "Донбасс SOS" составили список компаний, которые перевозят посылки с и на неподконтрольную территорию Донбасса.
Обращаем ваше внимание, что работа отделений в зоне АТО, равно как и режим работы (только на прием или только на выдачу) может меняться ежедневно из-за обстановки в регионе. Поэтому уточняйте условия отправки и получения груза непосредственно по контактным телефонам.
Пони-экспресс – курьерская служба доставки
Контактные телефоны: 044 4287220; 044 4287240; 044 4287920; 044 4287940.
Сайт: http://www.ponyexpress-ua.com/
Глобал-пост – курьерская служба доставки
Контактные телефоны: 050 4770505 (Киев); 067 6221023; 063 1621760 (Донецк); 093 9479797 (Луганск).
Сайт: http://globalpost.com.ua/
VIP- экспресс – курьерская служба доставки из Донецка и в Донецк
Посылки до 3 кг и документы. Доставка в течение 10 рабочих дней.
Контактные телефоны: 062 3881833; 062 3881832; 095 2437667; 067 6121863.
Сайт: http://www.vipexpress.dn.ua
Шериф-тур – грузовые и пассажирские перевозки из Донецка по всей Украине
Контактные телефоны: 062 3115105, 062 3115087; 095 2065000; 098 3708000; 093 1551000 (Донецк); 044 2236838 (Киев)
Сайт http://www.sherif.com.ua/about_ua.php
«ДАЙМЭКС» — экспресс доставка документов и посылок по Украине
Контактные телефоны:
+38 095 290 50 09, 095 290 50 06
Email: [email protected]
Теги: Донбасс, война, отпуск, посылка, линия разграничения
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