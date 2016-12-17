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Архив - Донецкая область

Международный Красный Крест направил на оккупированный Донбасс более девяти тонн гумпомощи

17.12.2016 13:58
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Международный Красный Крест направил на оккупированный Донбасс более девяти тонн гумпомощи

Миссия Международного Комитета Красного Креста и чешская благотворительная организация "Человек в беде" направили в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей более девяти тонн гуманитарной помощи, сообщает zn.ua.

"Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой и Луганской областей медицинское оборудование и продуктовые наборы общим весом более девяти тонн", - говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Отметим, ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста направил в оккупированные районы Донецкой и Луганской области 10 автомобилей с гуманитарной помощью.

Напомним, глава Всемирной продовольственной программы ООН в Украине Дорт Еллехаммер сообщила, что почти 600 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей не имеют беспрепятственного доступа к продуктам питания.


Фото: cxid.info/

Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, ДНР, ЛНР
 
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