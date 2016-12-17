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Министр обороны Украины Степан Полторак наградил волонтеров государственной медалью "За спасенную жизнь"

17.12.2016 19:30
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Министр обороны Украины Степан Полторак наградил волонтеров государственной медалью "За спасенную жизнь"

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, пишут украинские СМИ.

"С первых дней российской агрессии украинские волонтеры были рядом с нашими военными. Они рисковали своей жизнью и здоровьем и помогали украинской армии", - отметил Полторак.

Глава ведомства подчеркнул, что уверен, что волонтеры всегда будут вместе в армией в трудные для страны времена.


Фото: https://bykvu.com

Теги: Донбасс, министр, награда, волонтеры, Полторак
 
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