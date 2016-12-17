Министр обороны Украины Степан Полторак наградил волонтеров государственной медалью "За спасенную жизнь"

17.12.2016 19:30

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, пишут украинские СМИ.

"С первых дней российской агрессии украинские волонтеры были рядом с нашими военными. Они рисковали своей жизнью и здоровьем и помогали украинской армии", - отметил Полторак.

Глава ведомства подчеркнул, что уверен, что волонтеры всегда будут вместе в армией в трудные для страны времена.