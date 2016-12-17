Представитель ОБСЕ дипломатично назвал, кто срывает перемирие на Донбассе

17.12.2016 13:34

Откуда ведутся обстрелы на востоке Украины можно понять, если прочитать доклад миссии ОБСЕ, но при этом нужно "разбираться в географии".

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик, передает "Укринформ".

Отвечая на прямой вопрос, кто, по его мнению, несет ответственность за срыв перемирия, представитель ОБСЕ отметил, что попытается сформулировать ответ дипломатично.

"Если вы прочитаете докладе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и если вы разбираетесь в географии, вы всегда можете понять, откуда ведутся обстрелы", - заявил он.

Среди комплекса политических, экономических, военных и гуманитарных проблем, которые требуют постепенного решения, процесс урегулирования ситуации на востоке Украины требует, прежде всего, устойчивого и долговременного прекращения огня, отметил он.