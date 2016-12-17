Ситуация на блокпостах: мороз, очереди, лидирует "Майорск" - информация от очевидцев

17.12.2016 12:38

Как сообщает "Донбасс SOS", КПВВ "Золотое" закрыто, "Станица Луганская" – работает с 8.00 до 17.00. КПВВ "Майорск": пешая очередь в сторону Донецка около 600 человек, в обратном направлении около 500 человек. КПВВ "Марьинка": в пешей очереди не более 100 человек с двух сторон. В сторону Донецка более 70 авто. В обратном направлении более 50 авто.

По официальной информации от Госпогранслужбы: "Сегодня утром для пересечения линии разграничения через КПВВ "Майорск" находилось 70 транспортных средств, которые двигались на въезд, а на выезд 100 авто. В "Марьинке" на въезд с неконтролируемой территории следовало 200 транспортных средств, а в направлении выезда 150. В "Гнутово" 40/ 100 автомобилей. КПВВ "Новотроицкое" на выезд с неконтролируемой территории было 0 транспортных средств, а в направлении въезда было 100 авто".

«Всего на контрольном пункте сейчас (по состоянию на 11:00, -ред.) стоит не менее 1100 человек, из которых около 600 человек из стороны контролируемой территории. На КПВВ «Марьинка» наплыв не очень большой, по сравнению с другими днями. Совокупно пеших здесь меньше 100 человек с обеих сторон, автомобилей больше с подконтрольной территории - 71 машина», - говорится в сообщении организации на странице в Facebook.

На КПВВ «Станица Луганская» скоплений людей немного, но опять начали медленно пропускать на блокпосту неподконтрольной территории.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:

#Георгиевка #Курахово #Марьинка

"Пеших много из Донецка, в Донецк поменьше".

"Из Донецка машин около 100 на нулевом и на таможне около 60. Движение хорошее".

"10.00: на Донецк на 8.40 машин 50 от броневика, всего машин 110-120. Удачи всем".

"В Украину 140 машин. 60 на 0 б/п, 80 на таможне. Из Курахово в Донецк до100 машин, движение хорошее".

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

"11.00: Еленовка сразу на регистрацию, "Перлина" - до 100 машин в сторону Мариуполя. В сторону Донецка на Еленовке очереди нет".