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Уроженец Украины "Вагнер" - журналист рассказал новые подробности о "путинском солдате удачи"

17.12.2016 11:13
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Уроженец Украины "Вагнер" - журналист рассказал новые подробности о "путинском солдате удачи"

За убийство украинцев и сирийцев в составе якобы "частной военной компании" Дмитрий Уткин ("Вагнер") получает высшие воинские государственные награды России, то есть по-прежнему является действующим военнослужащим, а не "отпускником", "добровольцем" или "ополченцем", пишет Юрий Бутусов на censor.net.ua.

Все тайное становится явным. Первая жена российского террориста "Вагнера" полностью рассекретила его личность. Вот, почитайте в одном из российских СМИ историю кто и как начал войну в Украине. Дмитрий Валерьевич Уткин, 1970 года рождения, более известный как позывной "Вагнер" - оказывается до 2013-го года был командиром 700-го отдельного отряда 2-й бригады спецназ ГРУ ГШ РФ, воевал в Чечне.

Затем по заданию российских спецслужб, Уткин был направлен на службу в частную военную компанию "Моран секьюрити" и направлен в Сирию для войны на стороне армии Асада - тогда Россия официально не участвовала в войне, и для легендирования российские спецслужбы организовали так называемые "частные военные компании". Весной 2014-го отряд Уткина перебросили из Сирии в Украину. Разумеется, хорошо подготовленное и слаженное подразделение спецназа, которое имело богатый опыт войны в Чечне и в Сирии, на начальном этапе войны имело серьезные преимущества перед необстрелянными мобилизованными в украинских частях. "Ополченцы" такие, понимаешь ли, "шахтеры" и "трактористы", с войны на войну ездят. Именно такие профессиональные российские воинские части и несли на себе основную боевую нагрузку в ходе войны в Украине. А местные "сепаратисты" были всего лишь ширмой, картинкой для телевидения, как сейчас такой же ширмой в Сирии являются асадовские войска, вместо которых воюет российская и иранская армии.

Впрочем, "Вагнер" интересен еще и тем, что по приказу российских спецслужб он уничтожил ряд известных полевых командиров боевиков - в частности, Беднова, Мозгового, Дремова и ряд других. 

Другой профессиональный российский террорист подполковник Станислав Шустров, начальник артиллерии бригады наемников "Заря", знакомый с Уткиным, рассказал о нем такие подробности.

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков подтвердил, что Дмитрий Уткин был приглашен 9 декабря в Кремль как кавалер российских государственных орденов.

Это означает, что за убийство украинцев и сирийцев в составе якобы "частной военной компании" Уткин получает высшие воинские государственные награды РФ, то есть по-прежнему является действующим военнослужащим, а не "отпускником", "добровольцем" или "ополченцем".

Любопытно, что первая жена "Вагнера" утверждает, что Уткин - родом из Украины, и судя по тексту - здесь проживала, а возможно и проживает его мать. Может быть, кто-то знаком с семьей Уткиных? Интересно собрать информацию, в розыск надо негодяя подавать, в международный.


Фото: www.svoboda.org/

Теги: Россия, Донбасс, война, военный
 
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