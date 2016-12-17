Уроженец Украины "Вагнер" - журналист рассказал новые подробности о "путинском солдате удачи"

17.12.2016 11:13

За убийство украинцев и сирийцев в составе якобы "частной военной компании" Дмитрий Уткин ("Вагнер") получает высшие воинские государственные награды России, то есть по-прежнему является действующим военнослужащим, а не "отпускником", "добровольцем" или "ополченцем", пишет Юрий Бутусов на censor.net.ua.

Все тайное становится явным. Первая жена российского террориста "Вагнера" полностью рассекретила его личность. Вот, почитайте в одном из российских СМИ историю кто и как начал войну в Украине. Дмитрий Валерьевич Уткин, 1970 года рождения, более известный как позывной "Вагнер" - оказывается до 2013-го года был командиром 700-го отдельного отряда 2-й бригады спецназ ГРУ ГШ РФ, воевал в Чечне.