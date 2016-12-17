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Архив - Донецкая область

В Горловке прогремел страшный взрыв, слышал даже Донецк и окрестности

17.12.2016 16:29
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В Горловке прогремел страшный взрыв, слышал даже Донецк и окрестности

Неспокойная ночь в оккупированной Горловке сменилась тихим утром, однако уже после полудня город вздрогнул от мощнейшего взрыва. Жители соседнего Донецка также сообщают о взрывной волне, докатившейся до столицы Донецкой области, сообщает "ДонПресс".

В социальных сетях пользователи пишут:

«14:27. Сильный взрыв/разрыв (или что-то еще) где-то на западе Горловки».

«Горловка. Шарахнуло писец как».

«Горловка. У меня звука сильного не было, но рамы оконные от волны зашатались».

«Горловка. Звук был очень слабый, а именно волна докатилась сильная, по ушам хорошо дало».

«Горловка. У нас сигналки сработали на машинах».

«На севере Донецка волна прошлась — что-то знатное».

«Так оно в Донецке было слышно…»

«В Новгородске слышно нормально так было. Опять точка У упала».

«Скорее всего, это было не в Горловке, а западнее ее»…

(Орфография и стилистика авторов сохранена).


Фото: ren.tv/

Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, взрыв
 
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