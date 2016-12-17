В течение сегодняшних суток боевики 21 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

17.12.2016 18:34

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе по состоянию на 18:00 субботы зафиксирован 21 обстрел со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ночь в зоне проведения АТО прошла неспокойно. Оккупанты из минометов различных калибров вели огонь по Красногоровке, Павлополю, Лебединскому, Широкино. Водяное было обстреляно из 152-мм и 122-мм артиллерии. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Талаковка, Павлополь, Старогнатовка и Широкино", - говорится в сообщении штаба.

Кроме того, на луганском направлении боевики из минометов и гранатометов вели огонь по Троицкому и Станице Луганской, а из противотанковых управляемых ракетных комплексов - по Новозвановке.

На донецком направлении по Невельскому враг стрелял из 122-мм артиллерии.

Напомним, за минувшие сутки боевики 52 раза обстреливали позиции украинских военных. В результате вражеских обстрелов за минувшие сутки в рядах ВСУ погибших нет, двое военных получили ранения.