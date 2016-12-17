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За минувшие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет
17.12.2016 13:50
За минувшие сутки в районе АТО никто не погиб, двое бойцов получили ранения. Об этом сообщил спикер МОУ по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина".
"За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения вследствие вражеского артиллерийского обстрела возле села Невельское", - сказал он.
По его словам, всего боевики выпустили 96 артиллерийских снарядов и 383 минометные мины разного калибра.
Фото: seo-top-news.com.ua/
Теги: Донбасс, война, ранение, гибель, ВСУ
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