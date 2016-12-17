Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

За минувшие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет

17.12.2016 13:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
За минувшие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет

За минувшие сутки в районе АТО никто не погиб, двое бойцов получили ранения. Об этом сообщил спикер МОУ по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина". 

 "За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения вследствие вражеского артиллерийского обстрела возле села Невельское", - сказал он. 

По его словам, всего боевики выпустили 96 артиллерийских снарядов и 383 минометные мины разного калибра. 


Фото: seo-top-news.com.ua/

Теги: Донбасс, война, ранение, гибель, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх