Заснеженный Донецк (ФОТО)

17.12.2016 22:24

Пользователь с ником "Просто Дончанка" опубликовала в соцсети фотографии сегодняшнего Донецка. Красиво. Тихо. Празднично. Как будто нет войны и все как и раньше.