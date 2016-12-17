Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Заснеженный Донецк (ФОТО)

17.12.2016 22:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Заснеженный Донецк (ФОТО)

Пользователь с ником "Просто Дончанка" опубликовала в соцсети фотографии сегодняшнего  Донецка. Красиво. Тихо. Празднично. Как будто нет войны и все как и раньше.


Фото: https://twitter.com

Теги: Донецк, Донбасс, война, город, снег, фото
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх