Донецк под властью "ДНР" продолжает быстро нищать: печальные подробности становится скрывать все сложнее

18.12.2016 21:22

Украинский блогер Ева Имова описала печальные подробности жизни в Донецке и всей "ДНР".

Она сообщила, что новым веянием у террористов является открытие новых торговых центров, которые всего лишь являются реинкарнацией старых продуктовых сетей, доставшихся "республике" в наследство от Украины. Все указанные события преподносятся террористами с большой помпой, однако больше напоминают театр абсурда.

Она сообщает, что местные жители во время войны на Донбассе стали значительно беднее и для многих людей ситуация изменилась радикально - большинство думают лишь про выживание в тяжелых условиях войны и необходимость прокормить собственную семью.

Местные жители способны купить лишь самое необходимое для жизни - это макароны, каши, куриное филе и бытовую химию. Многие стали отказывать себе в вещах, которые ранее были доступны. Люди рабочих профессий, которые не занимаются бизнесом, пытаются выжить в этих сложных условиях и дождаться зарплаты, которую на предприятии платят с частыми перебоями.

Ранее комбат Семенченко заявил, что "республики" – это вывеска, под которой коллаборанты и армия РФ захватили Донбасс.

Источник Диалог UA.