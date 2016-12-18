- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"14:40
- В Донецкой области с нового года обещают строить жилье для переселенцев из зоны АТО14:02
- Світлодарськ дуга: бойовики в паніці дезертирують12:10
- Мариуполец купается с помощью стиральной машины 10:15
- Донецкой области пророчат в ближайшее время футбольный бум08:30
- У Мінську домовились про встановлення тиші на Донбасі08:10
- Мариупольский предновогодний «Оливье тест 2016»: салат стал дешевле 22:15
- Выборов в "ДНР"/"ЛНР" быть не может: сегодняшнее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске было завершающим в 2016 году21:01
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- В "ДНР" надеются, что до нового года произойдет большой обмен пленными20:23
Донецк под властью "ДНР" продолжает быстро нищать: печальные подробности становится скрывать все сложнее
Украинский блогер Ева Имова описала печальные подробности жизни в Донецке и всей "ДНР".
Она сообщила, что новым веянием у террористов является открытие новых торговых центров, которые всего лишь являются реинкарнацией старых продуктовых сетей, доставшихся "республике" в наследство от Украины. Все указанные события преподносятся террористами с большой помпой, однако больше напоминают театр абсурда.
Она сообщает, что местные жители во время войны на Донбассе стали значительно беднее и для многих людей ситуация изменилась радикально - большинство думают лишь про выживание в тяжелых условиях войны и необходимость прокормить собственную семью.
Местные жители способны купить лишь самое необходимое для жизни - это макароны, каши, куриное филе и бытовую химию. Многие стали отказывать себе в вещах, которые ранее были доступны. Люди рабочих профессий, которые не занимаются бизнесом, пытаются выжить в этих сложных условиях и дождаться зарплаты, которую на предприятии платят с частыми перебоями.
Ранее комбат Семенченко заявил, что "республики" – это вывеска, под которой коллаборанты и армия РФ захватили Донбасс.
Источник Диалог UA.
Теги: Донецк, Донбасс, нищета, ДНР
- Донецк сегодня: пышные балы и милостыня, долларовые шубы и шоколадка как элемент роскоши
- 7 ноября. Донецкая ровесница революции: "Больше всего на свете боюсь войны"
- Председатель Донецкого облсовета не знает, как поделить территорию Украины
- У жительницы Донецка угнали автомобиль
- В Донецке с "неба" на голову падает арматура
- "Шахтёр" - чемпион и рекордсмен!
- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"14:40
- В Донецкой области с нового года обещают строить жилье для переселенцев из зоны АТО14:02
- Люди Бородая сорвали депортацию боевика "ЛНР" из России в Украину12:15
- Світлодарськ дуга: бойовики в паніці дезертирують12:10
- Русскоязычные боевики "ЛНР" не хотят "служить" с иностранцами-уголовниками11:35
- Станицу Луганскую продолжают "кошмарить" снайпер и гранатометчики боевиков 10:24
- Мариуполец купается с помощью стиральной машины 10:15
- Донецкой области пророчат в ближайшее время футбольный бум08:30
- У Мінську домовились про встановлення тиші на Донбасі08:10
- Мариупольский предновогодний «Оливье тест 2016»: салат стал дешевле 22:15
- Главного аудитора НАТО нашли мертвым с пулевым ранением в голову17:02
- «Точка-У» будет вскоре Украиной расконсервирована16:52
- Новинский едет в ПАСЕ спасать свою шкуру16:48
- Шелк, бархат, жемчуг и красный цвет: в чем встречать Новый Год 201716:15
- Украина отказалась бойкотировать соревнования по биатлону в России16:00
- Стала відома зарплатня міністра фінансів Данилюка15:45
- В Украину возвращается ГАИ15:40
- Рада лишила Савченко права представлять Украину в ПАСЕ15:25
- Пенсионерка из Полтавы едва не погибла на собственной кухне 15:10
- Украина может отказаться от единого возраста выхода на пенсию14:55
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Пока запад развивается — восток гибнет. ВИДЕО07:51
- "Захарченко в запое, Гиви исчез"
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- Почему Светлодарская дуга так важна для обеих сторон конфликта
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- Готовится показушная блокада Донбасса?
- В «ДНР» хотят провести «референдум о присоединении к России»