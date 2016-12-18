Молчать Порошенко не стал. Что прогремело о Савченко

18.12.2016 15:17

Украинский президент Петр Порошенко считает, что переговоры народного депутата Надежды Савченко с главарями пророссийских террористических организаций “ДНР” и “ЛНР” Александром Захарченко и Игорем Плотницким, которые проходили во время их встречи в Минске, не несут пользы ни ей самой, ни Украине.

Об этом он сказал во время поездки в Ивано-Франковскую область, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает Интерфакс-Украина.

“Мне очень жаль, ведь этот человек прошел большие испытания и я думаю, что такие шаги не несут пользы ни ей, ни стране”, – заявил глава государства.

Он также добавил, что “за действия народных депутатов несут ответственность политические силы, от которых они избирались (Батькивщина)”.

Источник Zvistka