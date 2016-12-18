Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Молчать Порошенко не стал. Что прогремело о Савченко

18.12.2016 15:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Молчать Порошенко не стал. Что прогремело о Савченко

Украинский президент Петр Порошенко считает, что переговоры народного депутата Надежды Савченко с главарями пророссийских террористических организаций “ДНР” и “ЛНР” Александром Захарченко и Игорем Плотницким, которые проходили во время их встречи в Минске, не несут пользы ни ей самой, ни Украине.
Об этом он сказал во время поездки в Ивано-Франковскую область, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает Интерфакс-Украина.
“Мне очень жаль, ведь этот человек прошел большие испытания и я думаю, что такие шаги не несут пользы ни ей, ни стране”, – заявил глава государства.
Он также добавил, что “за действия народных депутатов несут ответственность политические силы, от которых они избирались (Батькивщина)”.
Источник Zvistka



Теги: Украина, Донбасс, переговоры, нардеп, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх