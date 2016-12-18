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Архив - Донецкая область

На Светлодарской дуге был ад

18.12.2016 21:54
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На Светлодарской дуге был ад

Сегодня, 18 декабря, страшные бои произошли в зоне АТО. Есть массовые потери в рядах защитников Украины и у оккупантов, пишет informator.
По данным пресс-центра штаба АТО, основные битвы сегодня шли в районе Светлодарской дуги (известный волонтер из Днепра Юрий Мысягин уже сообщил о страшных потерях именно там). С 5.50 российско-оккупационные войска после длительной огневой подготовки (в ход пошли крупнокалиберная арта и минометы) пытались выбить передовые подразделения ВСУ с занимаемых позиций.
«Противник значительными силами попробовал совершить обходной маневр наших опорных пунктов. Но его намерения были вовремя раскрыты. Начался бой», — сообщает пресс-центр, уверяя, что сражение шло два часа.
«По подтвержденным данным разведки, потери противника составили около 20 человек погибшими и до 30 ранеными, — уверяют в пресс-центре штаба АТО. — К сожалению, и мы понесли потери. Пять военнослужащих погибли, шесть были ранены».
Ранее оккупационные власти самопровозглашенной «ЛНР» заявили, что сегодня, 18 декабря, состоялось серьезное боестолкновение в районе поселка Калиновка.



Теги: Донбасс, битва, потери, Светлодарская дуга
 
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