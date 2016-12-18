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«Плен» Савченко у террористов и в России — всего лишь политическая акция. ВИДЕО

18.12.2016 18:15
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«Плен» Савченко у террористов и в России — всего лишь политическая акция. ВИДЕО

Побывавшая в плену волонтер раскрыла неизвестные детали о Савченко.
Пребывание нардепа Надежды Савченко в плену террористов и российской тюрьме – всего лишь хорошо спланированная политическая акция.
Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявила волонтер группы "Патриот", агент "Миротворца" Гайдэ Ризаева, пережившая плен "ЛНР", говорится в видео из мероприятия, которое опубликовали Українські Новини на своем канале в YouTube.
Ризаева подчеркнула, что Савченко вела себя так, как не позволял себя вести никто, кто действительно находился в плену.
"Ходить в футболках с тризубцем, выкрикивать в залах заседания "Слава Украине!" и тому подобное. Человек, который находится в плену, единственное, что может сделать, - это любыми способами бороться за свою жизнь. Потому что он обезоружен, она находится в плену боевиков. Все мы здесь не дети и все понимаем, что плен – это страшная вещь на самом деле", - отметила волонтер.
Она подчеркнула, что раньше эти моменты наводили только на мысли о том, что Савченко – очень сильная женщина.
Кроме того, подчеркнула волонтер, летчица попала в плен вооруженной, но ничего не сделала, чтобы противостоять террористам. По ее словам, в рамках этого уголовного дела уже ведется расследование.
"У меня есть переписка с людьми, которые также занимаются обменом военнопленных, но… это террористы, сепаратисты, которые просили телефон Нади Савченко. Просто по воле судьбы получилось так, что у этих людей, которые задерживали Надю, я находилась в плену. Это батальон "Заря", который был создан Плотницким… И именно с моей тяжелой руки у них появился телефон Нади Савченко. И с этими людьми она позже встретилась", - добавила Ризаева.
Источник from-ua.



Теги: Донбасс, акция, волонтер, плен
 
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