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Почувствуй разницу: луганский блогер сравнил жуткие условия труда шахтеров в "ЛНР/ДНР" с условиями труда их коллег в Украине
В несколько раз большая зарплата, наличие социального пакета, право на мирный протест, защита со стороны профсоюзов, государственная поддержка. Таковы различия в условиях труда шахтеров в Украине и в "народных республиках" Донбасса. Причем, все преимущества – на стороне Украины, как видно из инфографики, которую на своей странице в соцсети разместил блогер Savelyi Vasserman, пишет dialog.ua.
В комментариях к этому посту пользователи указали на неточность: в инфографике указано, что зарплата шахтеров-подземников (горнорабочие очистных забоев и проходчики) – от 8000 до 9000 грн. в месяц. Комментаторы отмечали, что в Украине рабочие этих специальностей сейчас получают в месяц от 13 до 20 тыс.
Что касается условий труда и выплаты зарплат на территории "народных республик" Донбасса, то сам ситуация – все хуже.
В частности, в подконтрольном "ЛНР" Антраците шахтеры получают зарплату в лучшем случае раз в три месяца. А любые попытки выражать недовольство присекаются угрозами "отправить на подвал".
Ранее сообщалось, что оккупанты "ДНР" массово закрывают шахты, выставляя на улицу сотни горняков.
Особенно трудно в тех оккупированных городах, которые как раз и выживают за счет работающих шахт. К примеру, в Макеевке оккупанты захотели объединить в одно предприятие шахту "Ясиновская -Глубокая" и "Северная".
Работники опасаются, что проворачивая это дело, террористические власти еще больше увеличат безработицу и оставят людей без средств к существованию.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, шахтеры
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