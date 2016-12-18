Почувствуй разницу: луганский блогер сравнил жуткие условия труда шахтеров в "ЛНР/ДНР" с условиями труда их коллег в Украине

18.12.2016 11:17

В несколько раз большая зарплата, наличие социального пакета, право на мирный протест, защита со стороны профсоюзов, государственная поддержка. Таковы различия в условиях труда шахтеров в Украине и в "народных республиках" Донбасса. Причем, все преимущества – на стороне Украины, как видно из инфографики, которую на своей странице в соцсети разместил блогер Savelyi Vasserman, пишет dialog.ua.

В комментариях к этому посту пользователи указали на неточность: в инфографике указано, что зарплата шахтеров-подземников (горнорабочие очистных забоев и проходчики) – от 8000 до 9000 грн. в месяц. Комментаторы отмечали, что в Украине рабочие этих специальностей сейчас получают в месяц от 13 до 20 тыс.

Что касается условий труда и выплаты зарплат на территории "народных республик" Донбасса, то сам ситуация – все хуже.

В частности, в подконтрольном "ЛНР" Антраците шахтеры получают зарплату в лучшем случае раз в три месяца. А любые попытки выражать недовольство присекаются угрозами "отправить на подвал".

Ранее сообщалось, что оккупанты "ДНР" массово закрывают шахты, выставляя на улицу сотни горняков.

Особенно трудно в тех оккупированных городах, которые как раз и выживают за счет работающих шахт. К примеру, в Макеевке оккупанты захотели объединить в одно предприятие шахту "Ясиновская -Глубокая" и "Северная".

Работники опасаются, что проворачивая это дело, террористические власти еще больше увеличат безработицу и оставят людей без средств к существованию.