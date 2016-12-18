Ситуация на блокпостах 18 декабря.Информация от очевидцев

18.12.2016 12:16

КПВВ "Золотое" - ЗАКРЫТ

КПВВ "Станица Луганская" – открыт с 8 до 17.00. Об этом сообщают волонтеры Донбасс SOS на своей странице в Фейсбуке.

КПВВ Гнутово Из Донецка автомобилей более 80 и человек 70 пеших. В Сторону Донецка очереди не значительные.

КПВВ Майорск в сторону Донецка пешая очередь до 50 человек. Автомобильная очередь до 70 авто. Из Донецка более 70 авто , а в пешей очереди более 200 человек..

По официальной информации от Госпогранслужбы: “Сегодня утром для пересечения линии разграничения через КПВВ «Майорск» находилось 70 транспортных средств, которые двигались на въезд, а на выезд 130 авто. В «Марьинке» на въезд с неконтролируемой территории следовало 200 транспортных средств, а в направлении выезда 100. В «Гнутово» 80/ 30 автомобилей. КПВВ «Новотроицкое» на выезд с неконтролируемой территории было 0 транспортных средств , а в направлении въезда было 90 авто.

«Майорск» –4980 людей та 690 транспортных средств;

«Марьинка» – 4969 людей та 1147 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 4287 людей та 970 транспортных средств;

«Гнутово» – 2485 людей та 680 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 2655 людей.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:

#Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

10.00 пешая очередь из Артемовска до пункта обогрева

#Георгиевка #Курахово #Марьинка

Из Донецка, перед нулевым очень много машин, очередь слабо двигается

9.00 машин до открытия было примерно 120-130, но начали запуск где -то 7.45...Пошла очень хорошая протяжка ,когда уезжала машины продвинулись почти до броневика...Я думаю сегодня смело можно ехать ..Удачи!!!

10. 35 В Донецк машин 30, если кому интересно.

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

10.15На Донецк мало машин ,сразу заехали на таможню

#Гнутово #Пищевик #Октябрь

9.00 На Пищевике очередь примерно 50 машин, в сторону Мариуполя.