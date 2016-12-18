Украинские военные понесли огромные потери

18.12.2016 20:25

Украинские военные понесли серьезные потери. Об этом на своей странице в соцсети сообщил волонтер Юрий Мысягин, пиишет Сегодня.

"У нас большие потери на Светлодарской дуге: 6 человек погибших и около 20 человек раненых. Возможно, больше", – нап исал волонтер.

По его данным, эти потери украинская сторона понесла менее, чем за сутки.