В ДОНБАСС ВЕЗУТ ВИФЛЕЕМСКИЙ ОГОНЬ

18.12.2016 14:26

В Украину прибыл Вифлеемский огонь, символизирующий мир, взаимопонимание, единство. Его передали украинским пластунам польские скауты на Волыни.

Огонь мира раздадут во все храмы. Отвезут и бойцам на передовую в зону АТО.

«Мы повезем его именно в те места, где это нужнее, где в том числе есть наши капелланы. Это города Марьинка, Красногоровка; в первую очередь в 14 бригаду, которая сейчас дислоцируется на Луганщине – город Счастье, Новоайдар, где наши ребята. Этот огонь мы завезем, чтобы он защищал, оберегал, и в том числе на землю восточного региона принес в первую очередь мир», – сказал протоиерей Юрий Здебская, капеллан 14-й бригады.

«Вифлеемский огонь мира символизирует и для нас (поляков), и для украинцев любовь, единство и взаимопонимание. Он пробуждает в нас силу и веру в жизнь, стремление развивать отношения, основанные на понимании и доброте, так же и отношения в семье... Чтобы прекратилась наконец война, и чтобы ваш украинский народ начал строить свое истинное будущее», – отметил Томаш Зайонц, бурмистр Грубешова (Люблинское воеводство, Польша).

Источник i24.