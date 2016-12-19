Блогер рассказал о ситуации по Светлодарску

19.12.2016 20:25

Роман Бочкала, известный украинский блогер, на своей странице в «Фейсбуке» рассказал свежие новости, касающиеся ситуации на Светлодарской дуге. Как информирует replyua.net, согласно словам журналиста, на данный момент ситуация вокруг Светлодарска утихла, но при этом остается достаточно сложной. По некоторым позициям была осуществлена ситуационная передислокация.



В это же время Бочкала отметил, что в настоящее время информация о судьбе 4-5 бойцов АТО остается неизвестной, пока что они считаются как без вести пропавшие. Кроме того блогер опровергает информацию о том, что военнослужащие ВСУ, как сообщалось ранее, покинули свои позиции на передовой. По его словам такие данные не подтверждены ни в личном общении с бойцами, ни официально.



Военнослужащие ВС Украины пленили одного боевика, которого перед этим раненного обнаружили медики. Никаких знаков опознания на его форме типа «горка» не было. Он сообщил, что его фамилия Морозов, однако как выяснилось реально – Ляпин. В результате существуют все основания полагать, что пленный – это не просто сепаратист, а разведчик, являющийся российским гражданином и более того, имеет отношение к ГРУ РФ или ВС РФ. В настоящий момент такая информация проверяется.

Источник: replyua.net.