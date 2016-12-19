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Бой на Светлодарской дуге: в результате контратаки украинские военные заняли новые позиции

19.12.2016 12:49
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Бой на Светлодарской дуге: в результате контратаки украинские военные заняли новые позиции
Украинские военные заняли новые стратегические позиции в результате боя на Светлодарской дуге. Об этом рассказал на своей странице волонтер Юрий Мысягин в Фейсбуке.

"В результате вчерашнего вечернего массированного обстрела, когда противник попытался прорвать и захватить наши передовые позиции на Светлодарской дуге – завязались очень тяжёлые бои, которые шли почти всю ночь. Работали все калибры, от пулемётов до 152-го. В результате, на сегодняшнее утро противник понёс серьёзные потери и отброшен, а герои из 54-й бригады заняли новые и стратегические позиции.
По его словам, в результате боя украинская сторона понесла потери. 

"Особенно приятно в данной ситуации говорить о том, что 1-й батальон 54-й бригады, на позициях которого разыгрались основные бои, был поддержан всеми нашими подразделениями находящимися в том районе Светлодарской дуги. Все работали слаженно и чётко. Держите голову холодной. Да у нас есть погибшие и пока числящие пропавшими без вести", - написал Ю.Мысягин.
Однако, по его словам, точных данных о погибших пока нет. "Знаю точно, что раненые у нас в основной массе не тяжёлые. Многие уже рвутся назад на позиции", - добавил он.
Источник: ostro.org.


Теги: Донбасс, бой, Светлодарская дуга
 
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