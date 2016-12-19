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На Светлодарской дуге военные ждут тяжелой ночи
Украинские военные ожидают наступления боевиков уже этой ночью.
Тяжелые бои на Светлодарской дуге продолжаются до сих пор. Там боевики применяют преимущественно тяжелую артиллерию.
Об этом сообщает ТСН.
На передовую журналистов не допускают, но военные сообщают, что это была контратака.
"То, что наши военные ушли первыми в наступление, я полностью опровергаю. Враг сначала начал артиллерийскую подготовку, затем пошел в наступление", – рассказал глава пресс-центра штаба АТО Григорий Мазур.
Военные ждут тяжелой ночи, ведь по их информации, боевики не отказались от своих планов идти в наступление.
"Сейчас идет наращивание сил противника, идет перегруппировка противника, мы готовимся к новой атаке", – рассказал заместитель командира бригады ВСУ.
Также стало известно, шестерых бойцов со Светлодарськой дуги этой ночью были доставлены в Харьковский военный госпиталь. Раненых среди них четверо, еще двое – получили травмы во время боев. В военных состояние различной тяжести.
По словам врачей, их жизни сейчас ничто не угрожает. Медики провели все необходимые операции. Лишь один боец ждет вмешательства, врачи будут пытаться достать снайперскую пулю, которая застряла в плече.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Донбасс, бой, ночь, АТО, Светлодарская дуга
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