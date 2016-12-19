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Архив - Донецкая область

Перед Новым годом Донетчина получит три восстановленных моста

19.12.2016 19:10
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Перед Новым годом Донетчина получит три восстановленных моста

В последнюю неделю декабря в Донецкой области сдадут в эксплуатацию три восстановленных моста. Как сообщил глава ДонОГА Павел Жебривский, первым сдадут в эксплуатацию мост на окраине Северска. Здесь уже монтируют основания под перила и готовят поверхность и подъезды под укладку асфальта.

Следующим откроют мост в Селезневке вблизи Славянска.

«На следующей неделе монтируем перила и укладываем асфальт, — сообщает глава области. – Еще через неделю откроем его для эксплуатации. Все технологические процессы строительства выдержаны».

Продолжаются работы и на самой большой из трех конструкций — мосту через Северский Донец в селе Закотное.

Здесь уже укрепляют восстановленный прогон, одновременно монтируют основания под перила и подготавливают поверхность под асфальтирование.

 

Источник: restoring-donbass.com на vchasnoua.com.



Теги: Донбасс, Донецкая область, новый год, мост
 
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