России нужно «навалять» всем миром — боец АТО

19.12.2016 08:50

Не стоит бояться того, что Россия начнет большую войну. Следует дать ей сдачи всем миром.

Такое мнение на своей странице в социальной сети высказал представитель батальона Нацгвардии «Донбасс» Дмитрий Бабкин, новость сообщает «Пресса Украины».

«Невозможно вечно убегать от вооруженного бандита! Нет ничего легче, чем стрелять в убегающего безоружного человека. Бандит будет стрелять, перезаряжаться и снова стрелять. Если вам не удалось сразу убежать и спрятаться, то на каком-то этапе вам все равно придется остановиться и принять бой. И только тогда у вас появится шанс не только выжить, но и победить!» - убеждает военный АТО.

Он добавил, что существует вероятность того, что у врага может заклинить патрон, или же он может отвлечься. Последняя ситуация - это реальный шанс вцепиться своему противнику в глотку.

«Пора навалять России п ***юлей! Всем миром навалять! Сколько можно созерцать ее убийства и насилие? Великая война? И черт с ней!» - призывает украинцев Бабкин.

Военный отметил, что настало время не убегать от РФ, а принять этот вызов. В другом случае, заверил Бабкин, Россия начнет пьянеть от чужой крови, а также безнаказанности за свои поступки. Он убежден, что можно начать с того, что пройдет отключения РФ от международной платежной системы SWIFT.

«Кто знает, может это и будет достаточно для скорейшего взрыва ее изнутри ... Не поможет - мгновенно насыпать им со всех калибров от Японсокого до Баренцева моря!» - предложил свой вариант решения проблемы нацгвардиец.

Источник: lugradar.net.