В «ДНР» хотят провести «референдум о присоединении к России»

19.12.2016 15:20

Руководство самопровозглашенной «ДНР» рассматривает вопрос о перспективе проведения «референдума» относительно присоединенных находящихся под оккупацией террористами районов Донецкой области к России. Как передает replyua.net, такую информацию предоставил народный депутат Украины, координирующий группу ИС Дмитрий Тымчук. Он отметил, что по идее так называемых «руководителей» «общественной организации» «Донецкая республика» уже состоялись переговоры с участием представителей «первичных организаций».

Кроме того, в соцсети Facebook Тымчук отметил, что в процессе встреч самопровозглашенное руководство «Донецкой республики» раскритиковало работу первичных организаций, направленную на привлечение новых членов: согласно их мнению, имеющееся сейчас количество участников движения (примерно 170 тысяч человек) является недостаточным для республики, в которой проживает три миллиона населения.

В минувшем году глава государства Петр Порошенко заявил, что проведение референдума возможно, но только относительно дальнейшего статуса Донбасса как неотъемлемой части Украины.

Источник: from-ua.com.