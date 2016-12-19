Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В «ДНР» хотят провести «референдум о присоединении к России»

19.12.2016 15:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В «ДНР» хотят провести «референдум о присоединении к России»

Руководство самопровозглашенной «ДНР» рассматривает вопрос о перспективе проведения «референдума» относительно присоединенных находящихся под оккупацией террористами районов Донецкой области к России. Как передает replyua.net, такую информацию предоставил народный депутат Украины, координирующий группу ИС Дмитрий Тымчук. Он отметил, что по идее так называемых «руководителей» «общественной организации» «Донецкая республика» уже состоялись переговоры с участием представителей «первичных организаций».

Кроме того, в соцсети Facebook Тымчук отметил, что в процессе встреч самопровозглашенное руководство «Донецкой республики» раскритиковало работу первичных организаций, направленную на привлечение новых членов: согласно их мнению, имеющееся сейчас количество участников движения (примерно 170 тысяч человек) является недостаточным для республики, в которой проживает три миллиона населения.

В минувшем году глава государства Петр Порошенко заявил, что проведение референдума возможно, но только относительно дальнейшего статуса Донбасса как неотъемлемой части Украины.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Россия, Донбасс, референдум, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх