Чем дышать Мариуполю? Меткомбинатам предоставили разрешение на выбросы

20.12.2016 16:20

Мариупольским меткомбинатам предоставили разрешение на выбросы, но специальная комиссия будет контролировать выполнение их экологических обязательств. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский написал на своей странице в Фейсбуке.



Он напомнил, что сегодня в Мариуполе в напряженной атмосфере проходило общественное обсуждение по поводу выдачи разрешений на выбросы "МКК им. Ильича" и "МКК Азовсталь".



Губернатор отметил, что вопросы экологии для жителей Мариуполя чрезвычайно чувствительны и надо совместно искать решения экологических проблем.



"Общество, безусловно, должно контролировать и давить. Спокойно, уравновешенно. Но уверенно и аргументировано. И контролировать постоянно. Бизнес или частный, или государственный должен работать в рамках закона. Не только национального, но и ЕС. Ведь мы подписали с ЕС ряд обязательств. Бизнес также должен четко осознать: сегодня уже не удастся прописать какие-то нечеткие обязательства, а потом где-то там "порешать" и эти обязательства похоронить, или "пропетлять" и перенести на неопределенный срок", - написал Жебривский.



По результатам обсуждения была создана комиссия, которая будет контролировать выполнение экологических обязательств меткомбинатов. В нее войдут три представителя от общественности, три представителя от заводов, представитель города, руководитель департамента экологии и заместитель председателя ОГА, курирующий направление экологии, Виктор Ремский.



"О разрешении на выбросы - решили разрешение предоставить. Ведь заблокировать сегодня работу предприятий - тоже не выход. Относительно сроков на реализацию экологических мероприятий. Заводы предлагали 7 лет, общественность предлагала 2 года. Приняли взвешенное решение - 5 лет. Но с четким графиком работ и процессов", - написал глава области.

Источник: ostro.org.