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Архив - Донецкая область

Чем дышать Мариуполю? Меткомбинатам предоставили разрешение на выбросы

20.12.2016 16:20
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Чем дышать Мариуполю? Меткомбинатам предоставили разрешение на выбросы

Мариупольским меткомбинатам предоставили разрешение на выбросы, но специальная комиссия будет контролировать выполнение их экологических обязательств. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский написал на своей странице в Фейсбуке. 

Он напомнил, что сегодня в Мариуполе в напряженной атмосфере проходило общественное обсуждение по поводу выдачи разрешений на выбросы "МКК им. Ильича" и "МКК Азовсталь". 

Губернатор отметил, что вопросы экологии для жителей Мариуполя чрезвычайно чувствительны и надо совместно искать решения экологических проблем. 

"Общество, безусловно, должно контролировать и давить. Спокойно, уравновешенно. Но уверенно и аргументировано. И контролировать постоянно. Бизнес или частный, или государственный должен работать в рамках закона. Не только национального, но и ЕС. Ведь мы подписали с ЕС ряд обязательств. Бизнес также должен четко осознать: сегодня уже не удастся прописать какие-то нечеткие обязательства, а потом где-то там "порешать" и эти обязательства похоронить, или "пропетлять" и перенести на неопределенный срок", - написал Жебривский. 

По результатам обсуждения была создана комиссия, которая будет контролировать выполнение экологических обязательств меткомбинатов. В нее войдут три представителя от общественности, три представителя от заводов, представитель города, руководитель департамента экологии и заместитель председателя ОГА, курирующий направление экологии, Виктор Ремский. 

"О разрешении на выбросы - решили разрешение предоставить. Ведь заблокировать сегодня работу предприятий - тоже не выход. Относительно сроков на реализацию экологических мероприятий. Заводы предлагали 7 лет, общественность предлагала 2 года. Приняли взвешенное решение - 5 лет. Но с четким графиком работ и процессов", - написал глава области. 

 

Источник: ostro.org.



Теги: Донбасс, Мариуполь, экология, выброс, заводы
 
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