Кроме Светлодарской дуги, на Донбассе появились еще 18 опасных точек

20.12.2016 14:30

Активизация боевых действий на Светлодарской дуге, где боевики попытались выбить силы АТО из опорных пунктов, но получили мощную контратаку во фланг и понесли тяжелые потери, должна была показать, что есть предпосылки для масштабных и наступательных операций на фронте. Об этом бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал в комментарии "Главреду".

"Невыполнение Минских договоренностей по кремлевскому сценарию вызывает у России большое недовольство. Российское руководство, в первую очередь, Путин, а также спецслужбы использовали различные механизмы, чтобы активизировать процесс и заставить Украину выполнять Минские договоренности по путинскому сценарию. Этим сценарием предусматривается, что Верховная Рада должна принять закон о статусе оккупированных территорий, признать так называемые ДНР и ЛНР и т.д.

Для достижения этих целей российская сторона прилагала все усилия, включая использование влияния на наших политиков, чтобы те шли на контакт с представителями боевиков, а Россия потом могла бы использовать этот факт, сказав, что признание территорий есть", — говорит военный эксперт.

"Масштабные операции в зоне АТО инициируются сейчас, чтобы показать угрозу реального наступления, но при этом обвинять в срыве режима прекращения огня Вооруженные Силы Украины. Потому противником были выбраны несколько стратегических направлений, по которым идут попытки осуществить неожиданные атаки и наступления", — говорит генерал армии.

По его мнению, украинская сторона немного расслабилась и не ожидала таких действий: "Ведь такие операции — это нарушение Минских соглашений, которыми определены и секторы безопасности, и недопустимость новых обстрелов. А тут — наступление".

"Поэтому нынешняя активизация боев — спецоперация, спланированная Россией, а никакими не боевиками. Это делается, чтобы показать, что есть предпосылки для масштабных и наступательных операций на фронте. Это, в свою очередь, делается для того, чтобы на встречах "нормандской четверки" Украину заставили признать ДНР и ЛНР, а также провести и соответствующие конституционные изменения, принять закон о выборах и т.д. Именно на уровне "нормандской четверки", а не на уровне контактной группы (это все лишь тактический уровень)", — подчеркнул бывший разведчик.

"На любую операцию на Донбассе следует смотреть не просто как на активизацию ситуации, тем более, если она сопровождается жертвами, а как на обострение ситуации, которое используется для политических игр и давления на Украину. Россия так показывает Европе и США, что мир может быть разрушен, потому что Украина не выполняет Минские договоренности, соответственно, на нее следует давить по полной программе", — поделился мнением военный эксперт.

"Боевики, помимо района Светлодарской дуги, также могут активизироваться на Мариупольском направлении, в направлении Ясиноватой, Песок и Авдеевки, а также в направлении Станицы Луганской, где также возможны большие провокации. Есть 18 точек, направлений (всех их не перечислишь), по которым возможна активизация боев. Они известны и Министерству обороны, и разведке. И по этим направлениям должна активно вестись работа на опережение, чтобы выявить и предотвратить возможные провокации и наступления", — подытожил Николай Маломуж.

Источник: from-ua.com.