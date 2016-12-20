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Кроме Светлодарской дуги, на Донбассе появились еще 18 опасных точек
Активизация боевых действий на Светлодарской дуге, где боевики попытались выбить силы АТО из опорных пунктов, но получили мощную контратаку во фланг и понесли тяжелые потери, должна была показать, что есть предпосылки для масштабных и наступательных операций на фронте. Об этом бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал в комментарии "Главреду".
"Невыполнение Минских договоренностей по кремлевскому сценарию вызывает у России большое недовольство. Российское руководство, в первую очередь, Путин, а также спецслужбы использовали различные механизмы, чтобы активизировать процесс и заставить Украину выполнять Минские договоренности по путинскому сценарию. Этим сценарием предусматривается, что Верховная Рада должна принять закон о статусе оккупированных территорий, признать так называемые ДНР и ЛНР и т.д.
Для достижения этих целей российская сторона прилагала все усилия, включая использование влияния на наших политиков, чтобы те шли на контакт с представителями боевиков, а Россия потом могла бы использовать этот факт, сказав, что признание территорий есть", — говорит военный эксперт.
"Масштабные операции в зоне АТО инициируются сейчас, чтобы показать угрозу реального наступления, но при этом обвинять в срыве режима прекращения огня Вооруженные Силы Украины. Потому противником были выбраны несколько стратегических направлений, по которым идут попытки осуществить неожиданные атаки и наступления", — говорит генерал армии.
По его мнению, украинская сторона немного расслабилась и не ожидала таких действий: "Ведь такие операции — это нарушение Минских соглашений, которыми определены и секторы безопасности, и недопустимость новых обстрелов. А тут — наступление".
"Поэтому нынешняя активизация боев — спецоперация, спланированная Россией, а никакими не боевиками. Это делается, чтобы показать, что есть предпосылки для масштабных и наступательных операций на фронте. Это, в свою очередь, делается для того, чтобы на встречах "нормандской четверки" Украину заставили признать ДНР и ЛНР, а также провести и соответствующие конституционные изменения, принять закон о выборах и т.д. Именно на уровне "нормандской четверки", а не на уровне контактной группы (это все лишь тактический уровень)", — подчеркнул бывший разведчик.
"На любую операцию на Донбассе следует смотреть не просто как на активизацию ситуации, тем более, если она сопровождается жертвами, а как на обострение ситуации, которое используется для политических игр и давления на Украину. Россия так показывает Европе и США, что мир может быть разрушен, потому что Украина не выполняет Минские договоренности, соответственно, на нее следует давить по полной программе", — поделился мнением военный эксперт.
"Боевики, помимо района Светлодарской дуги, также могут активизироваться на Мариупольском направлении, в направлении Ясиноватой, Песок и Авдеевки, а также в направлении Станицы Луганской, где также возможны большие провокации. Есть 18 точек, направлений (всех их не перечислишь), по которым возможна активизация боев. Они известны и Министерству обороны, и разведке. И по этим направлениям должна активно вестись работа на опережение, чтобы выявить и предотвратить возможные провокации и наступления", — подытожил Николай Маломуж.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, война, опасность, АТО, Светлодарская дуга
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