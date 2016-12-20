Мариуполец в знак протеста "заминировал" кафе

20.12.2016 11:28

Задержан мужчина, который сделал ложное сообщение об угрозе взрыва в кафе в Мариуполе, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



После получения вызова и проверки объекта на отсутствие опасности правоохранители начали оперативные мероприятия, направленные на установление личности шутника. Было установлено, что злоумышленник звонил с собственного мобильного, а уже через несколько часов он давал показания. В момент звонка он находился в состоянии алкогольного опьянения.



По словам мужчины, 1986 года рождения, ему не нравилось, что жена работала в этом заведении. Когда эмоции дошли до точки кипения, он набрал 102 и сообщил об угрозе взрыва в помещении заведения.



Отмечается, что на проверку полученной информации были задействованы полицейские Центрального отдела полиции, кинологи и эксперты. Более чем на час они были оторваны от выполнения служебных обязанностей по задержанию преступников, противодействию незаконному обороту опасных предметов и обслуживанию вызовов граждан.



В настоящее время открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 «Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжелыми последствиями» Уголовного кодекса Украины. Такая безответственность может стоить лже-минеру до 6 лет лишения свободы.





Источник: ostro.org