Парламент поддержал право на досрочную пенсию для ветеранов АТО

20.12.2016 20:00

Народные депутаты не поддержали постановление об отмене решения Верховной Рады от 18 октября 2016 года о принятии закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников АТО".

Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующее решение поддержал 61 народный депутат из минимально необходимых 226 голосов.

Автором данного постановления является народный депутат от фракции БПП Алексей Мушак, который отметил, что произошло нарушение голосования во время рассмотрения законопроекта.

Как известно, в принятом 18 октября 2016 года законопроекте №3252 предусматривается, что военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях в контртеррористической операции в районах ее проведения, а также женам (мужьям), если они не вступили в повторный брак, и родителям погибших в АТО или из-за ранения, связанного с выполнением воинской задачи, военнослужащих, предоставляется право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами - 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин.

Этот закон позволяет уравнять в правах льготного выхода на пенсию участников АТО с участниками боевых действий.

Как сообщил после голосования Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, он сегодня же подпишет этот закон.

Источник: sprotyv.info.