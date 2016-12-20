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Почему Светлодарская дуга так важна для обеих сторон конфликта
Бой на Светлодарской дуге называют первым серьезным обострением в зоне АТО после месяцев переговоров.
В воскресенье погибли пять военных, десятки раненых. 19 декабря днем артиллерия затихла, бойцы уносили тела погибших товарищей. Но уже к вечеру обстрелы возобновились вновь, пишут Вести.
Обстрел позиций ВСУ начался 18 декабря, в 5:50 утра. «Противник планировал продвинуться вперед под прикрытием артиллерии. Они хотели захватить два опорных пункта в районе Луганского, — сообщил начальник объединенного оперативного штаба ВС Украины Александр Сирский. — Подразделения ВСУ приняли бой и принудили противника отступить на прежние позиции. Еще дважды противник пытался перейти в наступление. По нашим позициям провели три огневых налета из населенных пунктов Калиновка, Углегорск и Дебальцево, каждый из которых продолжался 3–6 часов. По нашим подразделениям выпустили 34 снаряда калибра 122 мм, 694 мины калибра 120 мм и 82 мм».
Обострение зафиксировали и наблюдатели ОБСЕ. По их данным, 18 декабря в районе Светлодарска — Дебальцево наблюдатели слышали 700 входящих и 680 исходящих взрывов от артиллерийских снарядов 122 мм, а также 20 исходящих взрывов от танковых гранат.
Выжившие бойцы рассказывают, что их подняли по тревоге и вывели на позиции. Под вечер артиллерия затихла. «После обстрела днем объявили перемирие, чтобы собрать тела и вывести раненых с поля боя, — рассказал «Вестям» политолог родом из Горловки Никита Синицин, опираясь на свои источники. — Перед обострением части ВСУ прошли примерно на 5 км вперед и заняли лесок, откуда часто били из артиллерии. После этого начался сильный огонь, укрыться там было негде, поэтому вернулись назад».
По официальным данным, погибли 5 украинских военных, 6 ранены, 10 травмированы или контужены. Раненых развезли по больницам Харькова. Волонтеры сообщили, что погибли шесть бойцов, а количество раненых достигло 23 и среди них оказался один из боевиков.
Всего, по данным разведки, погибло 30 боевиков, а минимум 37 человек получили ранения. Неофициально бойцы сообщали, что к вечеру понедельника обстрелы возобновились.
Чем важна дуга
Светлодарск находится в 18 км от Дебальцево, в так называемой серой зоне, но по Минским соглашениям контролироваться должен украинской стороной. Там находятся водохранилище, Мироновская ТЭС, Углегорская ТЭС. Без преувеличения его можно назвать стратегическим пунктом. Светлодарская дуга шестикилометровым клином заходит на территорию «ДНР» и создает угрозу частичного окружения Дебальцево, из-за которого украинские части могут в любой момент перерезать его сообщение между Дебальцево, Углегорском и Горловкой.
«Район доминирует над местностью и позволяет просматривать дорогу, — говорит военный эксперт Игорь Козий. — Идет борьба за господствующие высоты. Кто владеет высотами, тот и контролирует трассу Харьков — Ростов». По словам экспертов, объяснить произошедшее могут три версии.
«Таким образом или отвлекали внимание от чего-то, или пытались надавить на Украину перед будущими переговорами. Или же это была разведка боем перед серьезным наступлением боевиков, цель которого — взять под контроль стратегические объекты», — считает Синицин.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, война, конфликт, АТО, Светлодарская дуга
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