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Российские оккупанты 47 раз открывали огонь по ВСУ. ВИДЕО
За прошедшие сутки 19 декабря 2016 года, российские оккупанты устроили 47 обстрелов.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
«19 декабря боевики продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. Больше всего, как обычно, - на Мариупольском. Из 122-миллиметровой артиллерии здесь были обстреляны Широкино и Водяное. Широкино в течение суток попадало под огонь 120 и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и танков. Минометным обстрелам также подверглись наши позиции в районе Новотроицкого, Марьинки и Талаковки.
На Луганском направлении из минометов калибра 120 и 82 миллиметра было обстреляно Крымское. Из гранатометов - Новоалександровка, Лобачево, Крымское и Станица Луганская. По Станице Луганской огонь вел снайпер.
На Донецком направлении оккупанты из 122-миллиметровой артиллерии и 82-миллиметровых минометов обстреливали Луганское. Под огонь минометов различных калибров также попала Авдеевка, а вблизи Зайцево враг вел огонь из гранатометов.
Всего в течение суток зафиксировано 47 обстрелов», - говорится в сообщении.
Источник: sprotyv.info.
Теги: Россия, Донбасс, обстрел, ВСУ, оккупанты
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