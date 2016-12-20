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Террористы врут, силы АТО не готовят никаких операций под Дебальцево, - Лысенко
В Министерстве обороны Украины опровергают заявление представителей отдельных районов Донецкой области (ОРДО) о якобы эвакуации местных жителей г.Светолодарска и пгт Мироновский Бахмутского района Донецкой области перед наступлением, сообщает Цензор.нет.
"Это позорное заявление не соответствует действительности. Силы АТО находятся на своих позициях на линии разграничения, никаких операций не планируется", - рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
При этом он призвал СМИ не тиражировать соответствующие заявления, а представителей ОРДО "не пугать местное население ложными заявлениями".
Ранее представители террористических организаций распространили информацию о том, что в Светлодарске и Мироновском началась массовая эвакуация местного населения якобы в связи с планируемым наступлением украинских Вооруженных сил на данном направлении.
Напомним, 20 декабря, в 10.30, на Светлодарском направлении террористические группировки после проведения минометного обстрела силами трех штурмовых групп численностью по 3-5 человек предприняли попытку выбить украинские подразделения с занимаемых позиций.
Ранее группа ИС сообщала, что утром противник возобновил атаки на Светлодарской дуге, у нас есть потери.
Источник: sprotyv.info.
Теги: Донбасс, Дебальцево, АТО, террористы
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