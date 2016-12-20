Украинские военные несут серьезные потери на Светлодарской дуге

20.12.2016 15:10

Бои на Светлодарской дуге не прекращаются, и сегодня стало известно об очередных потерях украинской армии. Как информирует replyua.net, сегодня о ситуации в зоне АТО рассказал Александр Мотузяник, спикер Министерства обороны Украины.



По его словам, десять военнослужащих получили ранения разной степени тяжести за минувшие стуки, еще одного бойца спасти не удалось, и от полученных ранений он скончался. Мотузяник подчеркнул, что помимо ранений, восемь украинских бойцов получили контузию в ходе масштабных боевых действий на Светлодарской дуге. Напомним, что сегодня утром из зоны боевых действий удалось эвакуировать раненых военнослужащих.



Их перевезли в Днепр на военном вертолете. В Днепропетровской ОГА подтвердили эту информацию, отметив, что в госпиталь были доставлены четыре бойца с ранениями. Эвакуация сопровождалась сильной метелью, но прошла успешно, и сейчас бойцы начали получать необходимое лечение в днепровской больнице. Один из бойцов находится в тяжелом состоянии, трое других получили контузию.

Источник: replyua.net.