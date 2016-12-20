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Архив - Донецкая область

В центре Донецка прогремел взрыв – есть пострадавшие

20.12.2016 19:04
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В центре Донецка прогремел взрыв – есть пострадавшие

Сегодня днем в центре оккупированного Донецка прогремел взрыв – жители сообщают, что взрывное устройство сработало по адресу ул. Артема 147.

Как сообщает интернет-сообщество «Донецк LIVE», взрывом оторвало ноги проходившему мимо мужчине, передает ИА «Вчасно».

«Взрыв на улице Артёма 147, - говорится в сообщении. – Дом, в котором Аптека «Здравица». У машины нет стекол. Мужчине ноги оторвало».

Пользователи в комментариях пишут о том, что именно в этом доме ранее жил нынешний так называемый «мэр» оккупированной Горловки Иван Приходько.

«Это дом, в котором жил мэр нынешний города Горловки Приходько», - сообщают дончане. – «Вроде, по последней инфе, покушение было не на Приходько, а на того самого мужика, которому оторвало ноги», «На Бакинских взрыв хорошо было слышно», «Вот посылают людей на разные митинги, устраивают праздники, на Новый Год приглашают на елку на пл.Ленина детей и взрослых, а их безопасность руководство ДНР гарантирует?».

Источник: Информационное агентство «Вчасно».




Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, пострадавшие
 
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