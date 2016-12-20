- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"14:40
- В Донецкой области с нового года обещают строить жилье для переселенцев из зоны АТО14:02
- Світлодарськ дуга: бойовики в паніці дезертирують12:10
- Мариуполец купается с помощью стиральной машины 10:15
- Донецкой области пророчат в ближайшее время футбольный бум08:30
- У Мінську домовились про встановлення тиші на Донбасі08:10
- Мариупольский предновогодний «Оливье тест 2016»: салат стал дешевле 22:15
- Выборов в "ДНР"/"ЛНР" быть не может: сегодняшнее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске было завершающим в 2016 году21:01
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- В "ДНР" надеются, что до нового года произойдет большой обмен пленными20:23
В чьих карманах шарит «новоросская рука»
Опять начну с напоминания. Ну. Не выходит по-другому. Настолько одичалый народ эти ихтамнетовские герои и новоросские адепты, что приходится, как славно известному герою русских былин Иванушке-дурачку, да по три раза рассказывать.
Но, я коротко, чтоб не утруждались!
На оккупированных территориях ОРДиЛО (Луганская и Донецкая области), там, где осел «русским мир» все выплаты осуществляются в рублях.
Официальная валюта в «лнр» (для народа) рубли, для взяток и власти,- доллары и евро.
Сама «республика лынырия», как и ее враждебная сестрица «республика дынырия», не имеет печатного двора, и валютного печатного станка. То есть свою национальную валюту, рубль, она не печатает.
Здесь мы красиво подходим к другому вопросу, -а где, соответственно, берут рубли, да в таком количестве, господа «республиканцы л-дыныровцы»? То-то же!
Если они печатают рубль сами, то эта подделка валюты и такую валюту не примет банк России. А он принимает. И денежные знаки, находящиеся в обиходе «л-днр», имеют все необходимые реквизиты, защиты, обозначения, определяющие их, как валюту РФ. Выпущенную к обиходу Нацбанком РФ.
То есть, населению «л-днр» идут рублевые реки, текут рублевые берега из бюджета и закромов РФ.
Ну, и правильно! Пусть россияне боярышник метадоновый хлещут от нищеты своей и самодурства. А «новороссы», как исконные русские люди, нормально сальца с цибулькою за душу метнут.
И чем дальше живет страна «л-дынырия», тем больше денег уходит на ее содержание из карманов тех, кто вчера кричал Крымнаш.
Патриотизм и любовь к Путину в России, дорого стоит.
А «л-днр» живет с размахом. Строится за бюджетно русские деньги. Зарплаты, пенсии получает. Обучает, дипломы на ксероксе печатает. И даже книги издает, да! Поэзию, знаете ли там, прозу «новоросскую». В общем, изгаляется в разбазаривании русских денег, как может.
Вот и пенсионный возраст понизили. И пенсии инвалидам «новоросской» войны платят.
И вот, формируя, так сказать, бюджет на год наступающий, оккупанты-террористы из «правления лынырии», как на духу, трепетно и безвинно глядя в глаза русскому казначею заявляют, что в «лнр» существенно выросло количество пенсионеров. И подмаргивают, мол, давай, русский брат, плати!
На данный момент в «республике» пенсию получают 443 тысячи 923 человека, что на 18 тысяч людей больше, чем в начале года.
«По состоянию на 1 декабря 2016 года количество пенсионеров, получающих выплаты увеличилось на 18 тысяч 132 человека», – уточняют в так называемом «пенсионном фонде «ЛНР».
У русского брата тут же дергается левый глаз и спусковой крючок. Поэтому «новороссы» с той же детской наивностью начинают уверять руку дающее-стреляющую в том, что увеличение количества получателей пенсии напрямую связано с изменением пенсионного возраста женщинам – с 60 на 55 лет и возобновлением выплат пенсий более 6 тысячам пенсионеров, проживающих на территории «лнр».
Вздыхаю, бегут, мол, пенсионеры от хунты-то.
Но… Глазик у русского «брата» наметанный, воровать он и сам умеет. Поэтому к статистике, свидетельствующей об увеличении чего-нибудь, относится предвзято. ПФ «лынырии» ждут масштабные проверки, разоблачения в хищениях, а подвалы «лынырии» открывают двери для новых обитателей.
ПФ «лынырии» продолжают «выплаты» давно умершим и давно выехавшим пенсионерам. Вот так-то! В Свердловске, например, таких «получателей» порядка 1 850 человек.
Люди давно уехали, но пенсионные дела их остались в «лнр». Их на руки-то никто не отдает. Вот на них и идут выплаты, каждый месяц из российского бюджета, а значит, из кармана среднестатистического россиянина.
Получают сотрудники «пенсионного фонда» выплаты и на умерших пенсионеров. Все равно, даже, если обнаружат, то ответственность за «мошенничество» будет лежать на родственниках.
Хотя, объективности ради, скажу, что действительно начался прирост тех, к то претендует на получение пенсии по инвалидности. Это раненные и покалеченные террористы. Да, а как вы думали. Потеряв здоровье и не получив квартиру в Киеве, террористы скуля и мыча «не за это воевали» идут на костылях в ПФ «лынырии», чтобы оформить пенсию по инвалидности. И Бог бы с ними, с их русским бюджетом, и их настойкой боярышника. Пусть себе очищают совесть и карманы русского мира. Ведь поддерживали русские агрессию, поддерживали, войну оправдывали, оправдывали, Крым захотели, Донбасса вкусили, так вот, кушайте, не подавитесь.
Но, не все так гладко, как хотелось бы. Увеличение количества тех, кто претендует на получение пенсии по инвалидности, заметно и в украинском ПФ. В зоне оккупации свободно можно купить справку о получении бытовой травмы, купить у врачей МСЕК все документы и оформить пенсию по инвалидности. Ведь все безногорукие, сняв камуфляж, становятся простыми гражданами Украины.
В Украине, если погуглить, каждый месяц задерживают-разоблачают чиновников миграционных служб, продающих- подделывающих паспорта. Паспорт гражданина Украины, как и загранпаспорт, как и оформить пенсию, медицинские документы по инвалидности, можно не покидая пределы ОРДиЛО. Карточки Ощада без выезда? Пожалуйста!
И проверяют переселенцев и лишают выплат тех, кто живет тут, в не оккупированной части Украины. Там же, в зоне, все решено, схвачено и такую золотонесущую реку никто не захочет остановить.
Ведь в схеме и погранцы, и работники банка, и работники соцслужб, и служащие миграционных отделов, и, сотрудники ПФ Украины. Да и на умерших в зоне выплаты идут, и «приезжают» такие «переселенцы» продлять выплаты, в положенные сроки. И весь сор, который важно разносит по СМИ господин Розенко, касается тех, кто живет здесь, а не там.
Поэтому, смейтесь, плачьте, удивляйтесь, но ОРДиЛО, как гарне теля, двух мамок сосет!
Олена Степова, для «Информационного сопротивления»
Источник: sprotyv.info.
Теги: Россия, Донбасс, сепаратисты, ДНР, ЛНР, боевики, оккупанты
- Новости из оккупации: местные донбасские боевики недовольны засильем российских командиров
- Российские военные всячески стараются не пропустить "драпающих" из Донбасса "ополченцев" на свою территорию
- Россия будет зачищать на Донбассе боевиков, несогласных с "новой стратегией" РФ, домой им можно будет попасть только через Сирию
- Откровенное заявление боевика Ходаковского: "Нас содержит Россия, а значит и руководит она"
- Кого из видных боевиков уже перестреляли российские кураторы
- Как в "ДНР" и "ЛНР" дурят Россию
- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"14:40
- В Донецкой области с нового года обещают строить жилье для переселенцев из зоны АТО14:02
- Люди Бородая сорвали депортацию боевика "ЛНР" из России в Украину12:15
- Світлодарськ дуга: бойовики в паніці дезертирують12:10
- Русскоязычные боевики "ЛНР" не хотят "служить" с иностранцами-уголовниками11:35
- Станицу Луганскую продолжают "кошмарить" снайпер и гранатометчики боевиков 10:24
- Мариуполец купается с помощью стиральной машины 10:15
- Донецкой области пророчат в ближайшее время футбольный бум08:30
- У Мінську домовились про встановлення тиші на Донбасі08:10
- Мариупольский предновогодний «Оливье тест 2016»: салат стал дешевле 22:15
- Шелк, бархат, жемчуг и красный цвет: в чем встречать Новый Год 201716:15
- Украина отказалась бойкотировать соревнования по биатлону в России16:00
- Стала відома зарплатня міністра фінансів Данилюка15:45
- В Украину возвращается ГАИ15:40
- Рада лишила Савченко права представлять Украину в ПАСЕ15:25
- Пенсионерка из Полтавы едва не погибла на собственной кухне 15:10
- Украина может отказаться от единого возраста выхода на пенсию14:55
- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"14:40
- Желающие создать свой бизнес на Донбассе пройдут стажировку в Европе. Первая группа уже пакует чемоданы14:30
- Догралися: «кварталівців» поперли з «1+1»14:15
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Пока запад развивается — восток гибнет. ВИДЕО07:51
- "Захарченко в запое, Гиви исчез"
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- Почему Светлодарская дуга так важна для обеих сторон конфликта
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- Готовится показушная блокада Донбасса?
- В «ДНР» хотят провести «референдум о присоединении к России»