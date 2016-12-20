В чьих карманах шарит «новоросская рука»

20.12.2016 13:40

Опять начну с напоминания. Ну. Не выходит по-другому. Настолько одичалый народ эти ихтамнетовские герои и новоросские адепты, что приходится, как славно известному герою русских былин Иванушке-дурачку, да по три раза рассказывать.

Но, я коротко, чтоб не утруждались!

На оккупированных территориях ОРДиЛО (Луганская и Донецкая области), там, где осел «русским мир» все выплаты осуществляются в рублях.

Официальная валюта в «лнр» (для народа) рубли, для взяток и власти,- доллары и евро.

Сама «республика лынырия», как и ее враждебная сестрица «республика дынырия», не имеет печатного двора, и валютного печатного станка. То есть свою национальную валюту, рубль, она не печатает.

Здесь мы красиво подходим к другому вопросу, -а где, соответственно, берут рубли, да в таком количестве, господа «республиканцы л-дыныровцы»? То-то же!

Если они печатают рубль сами, то эта подделка валюты и такую валюту не примет банк России. А он принимает. И денежные знаки, находящиеся в обиходе «л-днр», имеют все необходимые реквизиты, защиты, обозначения, определяющие их, как валюту РФ. Выпущенную к обиходу Нацбанком РФ.

То есть, населению «л-днр» идут рублевые реки, текут рублевые берега из бюджета и закромов РФ.

Ну, и правильно! Пусть россияне боярышник метадоновый хлещут от нищеты своей и самодурства. А «новороссы», как исконные русские люди, нормально сальца с цибулькою за душу метнут.

И чем дальше живет страна «л-дынырия», тем больше денег уходит на ее содержание из карманов тех, кто вчера кричал Крымнаш.

Патриотизм и любовь к Путину в России, дорого стоит.

А «л-днр» живет с размахом. Строится за бюджетно русские деньги. Зарплаты, пенсии получает. Обучает, дипломы на ксероксе печатает. И даже книги издает, да! Поэзию, знаете ли там, прозу «новоросскую». В общем, изгаляется в разбазаривании русских денег, как может.

Вот и пенсионный возраст понизили. И пенсии инвалидам «новоросской» войны платят.

И вот, формируя, так сказать, бюджет на год наступающий, оккупанты-террористы из «правления лынырии», как на духу, трепетно и безвинно глядя в глаза русскому казначею заявляют, что в «лнр» существенно выросло количество пенсионеров. И подмаргивают, мол, давай, русский брат, плати!

На данный момент в «республике» пенсию получают 443 тысячи 923 человека, что на 18 тысяч людей больше, чем в начале года.

«По состоянию на 1 декабря 2016 года количество пенсионеров, получающих выплаты увеличилось на 18 тысяч 132 человека», – уточняют в так называемом «пенсионном фонде «ЛНР».

У русского брата тут же дергается левый глаз и спусковой крючок. Поэтому «новороссы» с той же детской наивностью начинают уверять руку дающее-стреляющую в том, что увеличение количества получателей пенсии напрямую связано с изменением пенсионного возраста женщинам – с 60 на 55 лет и возобновлением выплат пенсий более 6 тысячам пенсионеров, проживающих на территории «лнр».

Вздыхаю, бегут, мол, пенсионеры от хунты-то.

Но… Глазик у русского «брата» наметанный, воровать он и сам умеет. Поэтому к статистике, свидетельствующей об увеличении чего-нибудь, относится предвзято. ПФ «лынырии» ждут масштабные проверки, разоблачения в хищениях, а подвалы «лынырии» открывают двери для новых обитателей.

ПФ «лынырии» продолжают «выплаты» давно умершим и давно выехавшим пенсионерам. Вот так-то! В Свердловске, например, таких «получателей» порядка 1 850 человек.

Люди давно уехали, но пенсионные дела их остались в «лнр». Их на руки-то никто не отдает. Вот на них и идут выплаты, каждый месяц из российского бюджета, а значит, из кармана среднестатистического россиянина.

Получают сотрудники «пенсионного фонда» выплаты и на умерших пенсионеров. Все равно, даже, если обнаружат, то ответственность за «мошенничество» будет лежать на родственниках.

Хотя, объективности ради, скажу, что действительно начался прирост тех, к то претендует на получение пенсии по инвалидности. Это раненные и покалеченные террористы. Да, а как вы думали. Потеряв здоровье и не получив квартиру в Киеве, террористы скуля и мыча «не за это воевали» идут на костылях в ПФ «лынырии», чтобы оформить пенсию по инвалидности. И Бог бы с ними, с их русским бюджетом, и их настойкой боярышника. Пусть себе очищают совесть и карманы русского мира. Ведь поддерживали русские агрессию, поддерживали, войну оправдывали, оправдывали, Крым захотели, Донбасса вкусили, так вот, кушайте, не подавитесь.

Но, не все так гладко, как хотелось бы. Увеличение количества тех, кто претендует на получение пенсии по инвалидности, заметно и в украинском ПФ. В зоне оккупации свободно можно купить справку о получении бытовой травмы, купить у врачей МСЕК все документы и оформить пенсию по инвалидности. Ведь все безногорукие, сняв камуфляж, становятся простыми гражданами Украины.

В Украине, если погуглить, каждый месяц задерживают-разоблачают чиновников миграционных служб, продающих- подделывающих паспорта. Паспорт гражданина Украины, как и загранпаспорт, как и оформить пенсию, медицинские документы по инвалидности, можно не покидая пределы ОРДиЛО. Карточки Ощада без выезда? Пожалуйста!

И проверяют переселенцев и лишают выплат тех, кто живет тут, в не оккупированной части Украины. Там же, в зоне, все решено, схвачено и такую золотонесущую реку никто не захочет остановить.

Ведь в схеме и погранцы, и работники банка, и работники соцслужб, и служащие миграционных отделов, и, сотрудники ПФ Украины. Да и на умерших в зоне выплаты идут, и «приезжают» такие «переселенцы» продлять выплаты, в положенные сроки. И весь сор, который важно разносит по СМИ господин Розенко, касается тех, кто живет здесь, а не там.

Поэтому, смейтесь, плачьте, удивляйтесь, но ОРДиЛО, как гарне теля, двух мамок сосет!

Олена Степова, для «Информационного сопротивления»

Источник: sprotyv.info.