«Вода Донбасса» снова попала под обстрел

20.12.2016 15:45

Донецкая фильтровальная станция вчера вновь подверглась обстрелу, однако не прекращала свою работу. Об этом сообщает пресс-служба КП «Вода Донбасса».

«19 декабря Донецкая фильтровальная станция находилась в зоне обстрелов. В 17 часов один боеприпас попал в здание фильтров, два — упали перед зданием фильтров», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что несмотря на опасность сотрудники фильтровальной станции не покинули свои рабочие места и продолжили выполнять свои обязанности по подготовке и транспортировке питьевой воды.

В настоящее время Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что «Вода Донбасса» может быть отключена от энергоснабжения.

Источник: restoring-donbass.com.