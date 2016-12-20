Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Вода Донбасса» снова попала под обстрел

20.12.2016 15:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Вода Донбасса» снова попала под обстрел

Донецкая фильтровальная станция вчера вновь подверглась обстрелу, однако не прекращала свою работу. Об этом сообщает пресс-служба КП «Вода Донбасса».

«19 декабря Донецкая фильтровальная станция находилась в зоне обстрелов. В 17 часов один боеприпас попал в здание фильтров, два — упали перед зданием фильтров», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что несмотря на опасность сотрудники фильтровальной станции не покинули свои рабочие места и продолжили выполнять свои обязанности по подготовке и транспортировке питьевой воды.

В настоящее время Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что «Вода Донбасса» может быть отключена от энергоснабжения.

 

Источник: restoring-donbass.com.



Теги: Донбасс, обстрел, Вода Донбасса
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх