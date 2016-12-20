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"Захарченко в запое, Гиви исчез"

20.12.2016 17:25
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"Захарченко в запое, Гиви исчез"

Российский наемник на Донбассе Валерий Гратов  пообещал новые атаки против ВСУ на Светлодарской дуге, несмотря на огромные потери боевиков. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. 

По его словам, Светлодарская дуга "клином на 6 км врезается" на оккупированную территорию, что создает предпосылки для ее освобождения украинскими военными. "Поэтому для нас крайне важно отстоять и вернуть потерянную высоту 222. Несмотря на большие потери в ближайшее время мы вернем контроль над высотой. Ждем подкрепление", - написал он. 

В то же время еще вчера он сообщал, что боевики 18 декабря уже понесли на этом участке крупные потери. "В ДНР на фронте творится ад. Пока Сашка Захарченко не может выйти из запоя нас долбят по всей линии. Насыпают жестко, Гиви куда-то под шумок пропал. Бойцы деморализованы, каратели лезут со всех сторон, наши героически отбиваются! Но у нас большие потери, из подтвержденного уже 37 человек погибло и 52 тяжело ранено, 5х буквально разорвало на мелкие куски каким-то неизвестным снарядом", - написал российский наемник ранее. 

 

Источник: ostro.org.



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, Захарченко, Гиви
 
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