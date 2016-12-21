“Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест

21.12.2016 14:42

20 декабря примерно в 20:00 в районе Светлодарской дуги сарафанное радио распространило информацию о взятии ВСУ поселка Марков Яр, что в 4 км от подконтрольного боевикам Углегорска. После этого из оккупированных населенных пунктов в течение двух часов выехали около сотни семей, поддерживающих “русский мир”. Как сообщает врач из зоны АТО Александр Чернов, в основном сепаратисты бежали из Углегорска в Енакиево. За два часа до начала комендантского часа выехали до 50 машин местной “элиты”. Фактически – весь приличный местный автопарк. “На данный момент в Енакиево гостиницы полны сбежавшими в ожидании “наступления ВСУ” семьями коллаборантов из Углегорска и в меньшей степени – из Дебальцево: не менее 70-80 пар. При том, что еще куча у местной родни осели”, – прокомментировал Чернов.

Военнослужащий ВСУ Игорь Пузырь пишет, что во время АТО благодаря слухам бойцам АТО удавалось освобождать целые пансионаты на берегу Азовского моря. “В моей практике были случаи освобождения целых пансионатов от сепаров (на берегу Азова в секторе М) одним только вбросом про “Точки У” на восточной окраине Марика”, – написал он об информационной войне.

К слову, в местных пабликах Енакиево с утра активно обсуждают возможное наступление сил АТО на город.

Источник АМН.