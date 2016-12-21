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Мариупольский предновогодний «Оливье тест 2016»: салат стал дешевле
До Нового года остается еще 10 дней, но мариупольцы уже сейчас начинают покупать продукты на праздничный стол. Журналист 0629 узнал, во сколько обойдется классический салат «Оливье» на Центральном рынке города.
Забегая наперед, можно сказать, что цены на продукты стали меньше, чем в прошлом году. А приготовление "Оливье", без которого не обходится праздничный стол, дешевле.
Представляем предновогодний "Оливье тест 2016".
Цена на варенную колбасу «Оливье» варьируется от 40 до 65 грн/кг. Причем в мясном павильоне цена установлена у всех продавцов одинаковая, а на улице колбаса этих же производителей стоит от 55 до 69 гривен за килограмм. Цены на баночку зеленого горошка тоже отличаются. Например, в полулитровых банках он стоит 12,5 за банку, а если хотите «фирменный», то придется выложить 13-15 за четырехсот граммовую банку. Десяток яиц на Центральном рынке журналисту удалось найти за 21 грн/дес. Морковь стоит 7-8 грн/кг, картофель — 7 гривен. Нужно сказать, что в супермаркетах овощи можно найти дешевле. Картофель, например, стоит около 5 грн за кило, а морковь 6. К тому же, на рынке выбор овощей невелик из-за мороза.
В зависимости от того, какие огурцы вы захотите положить, будет отличаться стоимость салата. За маринованные огурцы придется отдать 17 гривен за банку 0,5 литра, а килограмм соленных огурцов на развес — 30 гривен. Маленькая пачка (175 г) майонеза 67% жирности стоит от 6 до 8 гривен.
Если рассчитывать по традиционному рецепту, за средний тазик новогоднего салата нужно будет заплатить 90 грн. 50 коп. А за «экономный» вариант на 21 гривну меньше - всего 69,5 гривен.
Однако, каждый может приготовить салат, насколько позволяет семейный бюджет. Дорогую варенную колбасу можно найти и за 108 грн/кг. И наоборот — дешевая может стоить до 40 гривен. Правда, вкусовые качества такого изделия не принесут никакого удовольствия. Также, по желанию, в салат можно добавлять дополнительные ингредиенты, или наоборот убирать (многие готовят салат без горошка). Мы не стали учитывать все разнообразие салата, а остановились на его классическом варианте.
Напомним, в прошлом году цена на «Оливье» составила от 137 до 150 гривен. А в позапрошлом — 83 грн.
Теги: Донбасс, стоимость, Мариуполь, салат "Оливье"
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