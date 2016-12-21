Над головой – железный дождь, в окопе под ногами – мертвый сепар, никто не обращает внимания, ходят по нему, война”, - боец АТО о боях на Светлодарской дуге

21.12.2016 10:00

Cтаршина рСпН в ДУК "Правого сектора" Иван Мирный с соратниками были одними из тех, кто останавливал прорыв террористов на Светлодарской дуге 18-19 декабря. После двух суток сражений он рассказал о боях, потерях и настроении бойцов АТО.

Мирный с девятью военными отправился на позиции ранним утром.

“Сижу, жду, слушаю по рации контратаку наших: "Шайтан пошел вперед, уже прошел их СП" .... протаптываю дорожку в "Замке" туда обратно. Мои сидят, тоже рвутся - ждем приказа ...”, - пишет Мирный.

Ближе к обеду он получил приказ отправляться на зачистку окопов.

“Дорога” перевез весь личный, говорит ЗКБ "там их нет, надо занять их передовую позицию и закрепиться", ну раз нет, можно пхнуть на броне. Наш десяток плюс пятерка батальонных из Нашего крылатого братства на бэху и вперед ... 800 метров быстро пролетели, 10 метров до их окопов, бэха останавливается ... и тут наступил ад !!! Орк выглядывает из окопа и полосует броню очередью! 10 метров !!!! И никого! Ни одного не зацепил! Лечу с брони на землю, автомат не выпустил, приземлился удачно - прямо на копчик, боли нет, адреналин повсюду. Все легли, а окоп накрывают свинцом с латунью, справа крик! Ванька Пиранья! Под гусеницей бэхи, лечу к нему, вытягиваю, он кричит "братан, меня переехало не оставляй меня !!!" Тяну за разгрузку ... синеет .... кто-то бросает в окоп гранату. Слева по тропинке наблюдаю три организма, выплевываю туда десяток пуль, пацана присоединяются: двое поочередно падают, третий уходит .... рядом на коленях из роты Кирюха, по глазам вижу - контуженый ...”, - пишет в своем Facebook Мирный.

В это же время снова начинает кричать Иван.

“Становится багряный ... бэха поехала .... вижу на земле рацию, хватаю, кричу "Купол Тополь, Купол Тополь нужна эвакуация, как принял! ","Принял Тополь, коробочка через три маленьких", тяну Ивана ...."Ваня не бросай меня, Мирный, не оставляй"," Не оставлю, братан, держись сейчас тебе “Налбик” уколю, потерпи потерпи брат .... ". Подруливает бэха, поливает огнем поле перед нами ... к ней 20 метров .... тянем .... "Вань сейчас будет очень больно потерпи брат, потерпи Ванюха, Кирюха тяни!!!". ... тянем, Ваня кричит ..... над головой железный дождь, брызжет о броню, вот десантный отсек открываю, кричу "Кирюха внутрь", подаю ему Пиранью, он смотрит на меня изнутри, закрываю люк, кричу механу "Пошел Пошел!", ползком залезаю в сепарский окоп, под ногами мертвый орк с раскроенным черепом, никто не обращает внимания ходят по нему, что поделаешь - война, кричу" Делаем прострел посадки слева ", справа наши вроде приняли позицию Крест. "Тополь, Тополь, я Шайтан, возвращаюсь от орков не подстрелите", "Приняв Шайтан", бегу на левый фланг, под ногами второй сепар, тоже раскроена черепушка - мозги наружу, переступаю, кричу своим - "там наши сейчас будут идти - не стрелять!" "Шайтан, Шайтан, подходи, наши тебя ждут!" "Принял Тополь, до тебя метров триста" ... возвращаюсь в центр, там Макс стоит и пехотинец, у Макса рука в крови ... "Ребята, вывезите меня отсюда", сейчас, братанчик, тебя вытянут, у пехотинца пробита правая рука, дырка с палец, кричу - дайте транспорт , у меня два" триста"! "Шайтан, Шайтан, где ты?" ... Тишина, вызываю еще раз .... "Я Гонта, я Гонта, Шайтан двести остался, подхожу к вам", - описывает адское состояние на фронте боец АТО.

Тут же становится известно о еще одном раненом. По рации военные корректируют артиллерийский огонь. В окопах осталось еще 10 человек. Мирный вызывает по рации подмогу, но пока никто прийти на помощь не может. В это время военных накрывает арта, почти все контужены.

“Вызываю по рации бэху, приезжают, привозят БК, гружу Монгола и второго раненого, сажусь с ними попутно кричу "Колясик, я со следующими ходкой вернусь", в десанте поехали … нахожу старшего лейтенанта, где подкрепление ???? Нужен АГС, люди ночники и теплаки - по темноте не вытянем .... нет .... матерюсь, "Если не будет подкрепления, я своих выведу", "Объясни это в штабе!", Набираю, поднимает НШ, товарищ полковник дайте помощь, да едут уже к вам, едут .... минут 15 подтягивается 25-тка, старший какой-то Черный. Едем обратно на позицию. Колька и разведчики реально радуются - "Что, скотиняки, думали я спетлял?" улыбаются, говорят, что нет), даже не думали такого, врут определенно ....”, - рассказывает Мирный.

Наступил ночь. Наемники не перестают “поливать” артиллерией поле боя. Между прибывшими и людьми Мирного возник небольшой конфликт: уставшие бойцы хотят немного отдохнуть, а Черный требует выставлять их в окопы.

В это время у Мирного начинают болеть ребра и копчик.

“Невыносимо, голова раскалывается, все - адреналин вышел, выходим по очереди на окоп рядом перестреливаемся с сепарамы, лежу - встать не могу, в 12 ночи приезжает бэха с БК пацаны говорят, чтоб я ехал, посылаю культурно. Убирают 200-х сепаров, 4 организма. Гонта сидит чуть не плачет, Шайтана невозможно убрать, под утро начинают крыть из автоматов. Звоню замкомроты - нас пока не будут менять ....”, - пишет Мирный.

Утром второго дня все ждут смены.

“Мне и самому страшно до чертиков ...., но как командиру надо сохранять спокойствие, молюсь уже в десятый раз .... В обед снова ад .... стреляют по окопа всем, чем только можно, .... слышно, что подползают уже близко ... открываем огонь, БК тает как снег под пулеметом .... набираю ССР, братан, у меня люди все контужены - ГДЕ замена !!! Ждите .... очень не хочу в плен и подыхать тоже не хочу, чтобы заглушить эти мысли, переключаюсь на зарядку магазинов .... кости и голова болят невыносимо ... после обеда приезжают трое наших ... В шесть вечера уже темнеет, приезжает мотылыга, вылетаем наверх пулей, разгружаем БК и вповалку ныряем в середину .... поменяли .... благодарю Бога всю дорогу .... у наших позиций МТЛБ ломается, забираю контуженного и наших пять, идем пешком на РОП. По дороге еще два раза свои обстреливают. Пришли на РОП .... хочется целовать землю .... . Звоню жене, плачет, двое суток не разговаривала .... Все хорошо, говорю. .. Живой .... сегодня Святой Николай, спасибо за подарок ...”, - описал адские бои Мирный.

По последним данным, на Светлодарской дуге погибли семь украинских военных. Еще один - пропал без вести.

Ранее сообщалось, что за двое суток боев на дуге бойцам АТО удалось занять стратегически важные позиции. Террористы уверяют, что ждут подкрепления и не собираются сдаваться.

Источник Диалог UA.