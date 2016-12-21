По количеству снарядов и мин, использованных в районе Светлодарской дуги, был установлен "рекорд"

21.12.2016 19:50

Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), заявил, что за последние сутки в районе Светлодарской дуги ВСУ использовали во время боев более восьми тысяч мин и снарядов. Ранее такого большого количества боеприпасов не было использовано за такой период времени.

Секретарь СНБО Турчинов сегодня посетил воинские части, расположенные на передовой линии. Он ознакомился с положением дел в воинских частях, встретился с личным составом и провел совещание с боевыми командирами. Об этом со ссылкой на пресс-службу СНБО передает "Диалог.UA".

По словам Турчинова, на протяжении четырех суток враг непрерывно обстреливает место дислокации украинской армии. Боевики применяют против наших солдат крупнокалиберные минометы и артиллерию, запрещенные Минскими соглашениями. Тем не менее, украинская армия смогла дать адекватный и очень жесткий отпор врагам.

Секретарь СНБО поблагодарил личный состав за службу и выразил надежду, то украинские военнослужащие и в дальнейшем будут адекватно реагировать на любые проявления агрессии и провокации со стороны российских гибридных войск.