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Архив - Донецкая область

В "ДНР" надеются, что до нового года произойдет большой обмен пленными

21.12.2016 20:23
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В "ДНР" надеются, что до нового года произойдет большой обмен пленными

В "ДНР" заявляют, что гуманитарной подгруппе на заседании сегодня в Минске удалось достигнуть важнейших договоренностей по вопросу обмена пленными. Об этом сообщила пресс-секретарь "главы" делегации "ДНР" на переговорах Трехсторонней контактной группы, председателя "народного совета" Дениса Пушилина Виктория Талакина, пишет Остров.

"Нашим переговорщикам в гуманитарной подгруппе удалось достигнуть ряда важнейших договоренностей в вопросе обмена пленными. В данный момент ведется активная работа со списками обмениваемых. Мы всеми силами стремимся к тому, чтобы до конца года состоялся большой обмен пленными", - отметила она.



Теги: Донбасс, обмен, ДНР, пленные
 
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