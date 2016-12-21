В "ДНР" надеются, что до нового года произойдет большой обмен пленными

21.12.2016 20:23

В "ДНР" заявляют, что гуманитарной подгруппе на заседании сегодня в Минске удалось достигнуть важнейших договоренностей по вопросу обмена пленными. Об этом сообщила пресс-секретарь "главы" делегации "ДНР" на переговорах Трехсторонней контактной группы, председателя "народного совета" Дениса Пушилина Виктория Талакина, пишет Остров.

"Нашим переговорщикам в гуманитарной подгруппе удалось достигнуть ряда важнейших договоренностей в вопросе обмена пленными. В данный момент ведется активная работа со списками обмениваемых. Мы всеми силами стремимся к тому, чтобы до конца года состоялся большой обмен пленными", - отметила она.