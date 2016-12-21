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Архив - Донецкая область

В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе

21.12.2016 17:16
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В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе

Пострадавший при взрыве в оккупированном Донецке 20 декабря является бывшим сотрудником СБУ Евгением Косяком. Известно, что он работал в 2014-2015 г в Мариуполе, затем был задержан за сепаратизм и в 2016 году был обменян, пишет 0629.
Об этом лидер праворадикальной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов написал в своем ЖЖ, ссылаясь на некое "письмо из Донецка".

"… взорвали в центре Донецка обменянного СБУушника Косяка, который уже в 14-ом арестовывал Пургина. Оторвало ноги, когда садился в авто", - написал Лимонов.

Вчера в центре Донецка на ул. Артема 147г произошел взрыв, в результате которого мужчине раздробило ноги. По данным сепаратистских СМИ, пострадавший получил инфаркт. Также утверждается, что неисправность газобаллонного оборудования стала причиной взрыва автомобиля.

Известно, что Косяк Евгений Леонидович (31.07.1971), который в мирное время был замначальника Следственного отдела УСБУ в Донецкой области, прописан в Донецке по ул. Артема, 147г, кв.6.

В 2014 году он арестовывал "народного губернатора" Павла Губарева. Затем Косяк выехал в Мариуполь. 10 августа 2015 года "полковник юстиции, заместитель начальника следственного отдела управления СБ Украины в Донецкой области был задержан "на горячем" во время передачи им материалов с ограниченным доступом агенту террористов "ДНР" (конкретно – сотруднику МГБ ДНР). В 2016 году был обменян как "житель ДНР".

20 декабря в "ДНР" сотрудники так называемого "МГБ" отмечали свой "профессиональный праздник".



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, сотрудники, СБУ
 
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