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Архив - Донецкая область

В Дружковке осуждены двое организаторов незаконного референдума

21.12.2016 13:59
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В Дружковке осуждены двое организаторов незаконного референдума

Дружковский городской суд вынес обвинительный приговор 62-летней женщине и 58-летнему мужчине, которые возглавляли избирательные участки на референдуме о независимости так называемой "ДНР", сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой обл.
"По предварительному сговору с участниками террористической организации "ДНР" и с собственных убеждений женщина и мужчина организовывали работу по проведению незаконного референдума по провозглашению государственной независимости псевдореспублики", - отмечается в сообщении.
Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Каждый из них получил по 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.



Теги: Донбасс, Дружковка, суд, референдум
 
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