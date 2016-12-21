В Дружковке осуждены двое организаторов незаконного референдума

21.12.2016 13:59

Дружковский городской суд вынес обвинительный приговор 62-летней женщине и 58-летнему мужчине, которые возглавляли избирательные участки на референдуме о независимости так называемой "ДНР", сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой обл.

"По предварительному сговору с участниками террористической организации "ДНР" и с собственных убеждений женщина и мужчина организовывали работу по проведению незаконного референдума по провозглашению государственной независимости псевдореспублики", - отмечается в сообщении.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Каждый из них получил по 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.