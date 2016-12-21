В Мариуполе подросток впал в алкогольную кому

21.12.2016 19:14

Резкое понижение температуры воздуха и злоупотребление алкоголем отправили на больничную койку в Мариуполе шесть человек. И это только за полдня!

Среди пострадавших — 16-летний подросток, пишет 0629.

Вчера, 20 декабря, в течение всего дня температура воздуха держалась на отметке +1-2 градуса выше ноля. Однако уже к 18.00 столбики термометров опустились ниже нулевой отметки. К 23.00 температура воздуха в городе достигла -10 градусов.

Примерно с этого времени наступила горячая пора у работников скорой помощи. Первый вызов поступил в 15.00 на пр.Мира, к дому 85. Здесь у подъезда замерзал 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Около 18.00 карета скорой помощи поспешила на ул. 1-й Кальчик к 45-летнему мариупольцу, практически невменяемому из-за употребленного алкоголя.

Еще одного пациента медики подобрали на остановке транспорта на площади Кирова. Там замерзал бездомный — молодой человек примерно 30 лет.

Кроме того, медики выезжали на Володарское шоссе, улицу Троицкую и в поселок Горький. По последнему адресу врачи спасали 16-летнего подростка.

Учащийся 99-го училища из-за переохлаждения и употребления алкоголя неизвестного происхождения впал в алкогольную кому и был доставлен в детскую реанимацию горбольницы №3.

Остальные пострадавшие были госпитализированы во вторую городскую больницу, сообщили в "скорой".