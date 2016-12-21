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Архив - Донецкая область

В Мариуполе подросток впал в алкогольную кому

21.12.2016 19:14
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В Мариуполе подросток впал в алкогольную кому

Резкое понижение температуры воздуха и злоупотребление алкоголем отправили на больничную койку в Мариуполе шесть человек. И это только за полдня!
Среди пострадавших — 16-летний подросток, пишет 0629.
Вчера, 20 декабря, в течение всего дня температура воздуха держалась на отметке +1-2 градуса выше ноля. Однако уже к 18.00 столбики термометров опустились ниже нулевой отметки. К 23.00 температура воздуха в городе достигла -10 градусов.
Примерно с этого времени наступила горячая пора у работников скорой помощи. Первый вызов поступил в 15.00 на пр.Мира, к дому 85. Здесь у подъезда замерзал 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.
Около 18.00 карета скорой помощи поспешила на ул. 1-й Кальчик к 45-летнему мариупольцу, практически невменяемому из-за употребленного алкоголя.
Еще одного пациента медики подобрали на остановке транспорта на площади Кирова. Там замерзал бездомный — молодой человек примерно 30 лет.
Кроме того, медики выезжали на Володарское шоссе, улицу Троицкую и в поселок Горький. По последнему адресу врачи спасали 16-летнего подростка.
Учащийся 99-го училища из-за переохлаждения и употребления алкоголя неизвестного происхождения впал в алкогольную кому и был доставлен в детскую реанимацию горбольницы №3.
Остальные пострадавшие были госпитализированы во вторую городскую больницу, сообщили в "скорой".



Теги: Донбасс, Мариуполь, подросток, кома
 
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