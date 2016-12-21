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Архив - Донецкая область

В Мариуполе в детсаду неизвестный убил молотком работника котельной

21.12.2016 09:17
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В Мариуполе в детсаду неизвестный убил молотком работника котельной

В поселке Старый Крым убили мужчину. Инцидент произошел в котельной, расположенной на территории детского сада, пишет i24.
По информации правоохранителей, тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли сотрудники детского сада.
"Утром, когда работники детского сада вышли на работу, они заметили, что отопление в помещении не работает. Котельная, от которой отапливался садик, находилась на этой же территории. Чтобы выяснить почему не работают батареи, работники садика пошли в котельную, где и нашли труп мужчины. Рядом с телом находился молоток со следами крови", – пояснили в полиции.
Погибшим оказался 57-летний местный житель, который работал в котельной.
Сейчас устанавливаются причины гибели мужчины и личность преступника



Теги: Донбасс, Мариуполь, убийство, детсад, котельная
 
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