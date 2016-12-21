В Мариуполе в детсаду неизвестный убил молотком работника котельной

21.12.2016 09:17

В поселке Старый Крым убили мужчину. Инцидент произошел в котельной, расположенной на территории детского сада, пишет i24.

По информации правоохранителей, тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли сотрудники детского сада.

"Утром, когда работники детского сада вышли на работу, они заметили, что отопление в помещении не работает. Котельная, от которой отапливался садик, находилась на этой же территории. Чтобы выяснить почему не работают батареи, работники садика пошли в котельную, где и нашли труп мужчины. Рядом с телом находился молоток со следами крови", – пояснили в полиции.

Погибшим оказался 57-летний местный житель, который работал в котельной.

Сейчас устанавливаются причины гибели мужчины и личность преступника