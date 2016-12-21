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Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
Волонтеры записали жесткое видеообращение к первым лицам стран в районе Дебальцево, где с 18 декабря не утихают бои, с требованием обеспечить бойцов АТО медицинской помощью, машинами для эвакуации раненых и всем необходимым на фронт, пишет Диалог UA.
Видео распространил журналист и волонтер Сергей Ермаков.
“Обращаюсь к президенту Украины Петру Порошенко, я обращаюсь к министру обороны Украины. У меня есть один единственный вопрос. Сейчас мы находимся недалеко от Дебальцево, за спиной идет бой. Мы вывозим сейчас "300-х", помогаем перегружать. Почему мы вывозим "300-х" официальных солдат ВСУ на волонтерских машинах? Почему люди едут на передок, ВСУ, на разбитых в хлам жигулях, волонтерских бусиках, Газелях? Почему Кугуары и все остальное, и даже обычные микроавтобусы, которые Минобороны обязано предоставить бойцам, которые воюют, стоят в Киеве, а у нас войны до сих пор. Почему, 25-й батальон не имеет ни одной машины для нормального вывоза "300-х"? Нет ни одной машины на двух крайних позициях…мы, волонтеры, завозим туда не только плюшки и пирожки, а даже боекомплект. Это неправильно, этого нельзя по закону, но мы вынуждены это делать”, - говорит волонтер.
По словам активиста, волонтеры не могут оставить раненых бойцов и эвакуируют их на своих, не приспособленных машинах.
“Почему эта война происходит за народные деньги? Где бюджетные деньги, которые должны полностью обеспечить жизнь бойцам? Почему стреляем-огрызаемся из стрелкового вооружения, хотя за спиной у нас работают сепарские бэхи, сепарские минометы тяжелые. Что будет с их семьями, что они получат взамен? Или они опять безымянные испарятся. Может, пора людям хотя бы благодарность оказывать, но не на словах?” - задал вопрос первым лицам страны волонтер.
Ранее боец АТО рассказал, что под Дебальцево ни на минуту не прекращаются обстрелы: военные сутками отбивают атакинаемников. За двое суток боев на дуге бойцам АТО удалось занять стратегически важные позиции.
Теги: Донбасс, волонтер, обращение, Светлодарская дуга
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