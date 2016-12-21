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Выборов в "ДНР"/"ЛНР" быть не может: сегодняшнее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске было завершающим в 2016 году
Главный результат работы за год – сдерживание эскалации на Донбассе. Сегодня Трехсторонняя контактная группа приняла заявление о необходимости всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня в преддверии новогодних праздников начиная с 00.00 24 декабря 2016 года.
В 2016 году одним из приоритетных направлений работы была безопасность. Решение данного блока вопросов - точка отсчета для полноценного решения всех остальных пунктов Минских договоренностей, пишет Диалог UA.
21 сентября 2016 года ТКГ подписала Рамочное решение относительно разведения сил и средств на определенных участках. Учитывая несоблюдение режима тишины со стороны ОРЛО, в Станице Луганской разведение все еще не состоялось. Идёт обсуждение новых 4 участков. Мы настаиваем на соблюдении линии разграничения, зафиксированной Меморандумом от 19 сентября 2014 года, и потому одним из участков для разведения должно быть Дебальцево, а также демилитаризация зоны в районе населенных пунктов на юге Донецкой области – Саханка, Кумачово, Комсомольское.
Основные усилия гуманитарной подгруппы направлены на освобождение заложников. В этом году удалось освободить 17 человек. Международные гуманитарные организации так и не получили полный, беспрепятственный доступ к незаконно удерживаемым лицам на территории отдельных районов Донбасса, а также украинских политических заключенных в России.
Вопрос освобождения наших граждан будет стоять во время проведения скайп-встречи Трехсторонней контактной группы, которая по требованию украинской стороны должна состояться в пятницу, 23 декабря. Мы также потребовали освобождения 5 подростков, которые были незаконно задержаны в Донецке. Представители ОРДО пообещали отпустить их под домашний арест до Нового года.
Чтобы вывести этот процесс из глухого угла, мы готовы содействовать досрочному освобождению 15 человек, которые отбывают наказания за преступления, совершенные в связи с конфликтом на Донбассе. Это предложение получилось высокую оценку ОБСЕ.
Украинская сторона поддержала инициативу Международного Комитета Красного Креста начать в рамках Минских консультаций работу по вопросам поиска пропавших без вести. Однако этот процесс заблокирован российской стороной.
Во время консультаций в рамках политической подгруппы основным вопросом были возможные модальности проведения легитимных местных выборов в соответствии с законодательством Украины и стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ. Без полного режима тишины, вывода иностранных воинских формирований, закрытия границы, без соблюдения украинского законодательства и соблюдения стандартов ОБСЕ выборов быть не может.
В экономической подгруппе работа велась над восстановлением инфраструктуры Донбасса и обеспечением режима безопасности.
Украинская сторона проводила системную работу по восстановлению расчетов за поставленную на территорию ОРЛО воду. В рамках правового поля Украины создано предприятие «Источник новой жизни». Благодаря этому будут решаться вопросы погашения задолженности ОРЛО за поставленную воду в период с января 2015 по декабрь 2016 года. Однако от ОРЛО договор до сих пор не подписан.
К сожалению, со стороны ОРЛО продолжается блокирование работы КПВВ в Золотом. Этот пункт пропуска необходим, в первую очередь, мирным жителям Донбасса. Ответственность за блокирование его работы полностью лежит на представителях отдельных районов Луганской области.
Дарка Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, Facebook
Теги: Донбасс, выборы, ДНР, ЛНР
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