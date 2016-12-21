Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор

21.12.2016 20:33

В предновогоднем Мариуполе вовсю идёт реализация ёлок. Новогодние красавицы предлагаются на любой вкус: ели и сосны, большие и маленькие, живые и искусственные. И нет недостатка в главном атрибуте приближающихся праздников.

Четыре десятка «законных» базаров…

Как отметила заместитель начальника отдела департамента экономики и структурных подразделений Мариупольского городского совета Татьяна Топалова, в Мариуполе по распоряжению мэра для реализации хвойных деревьев специально отведено 40 мест - по десять в каждом районе города.

«Это рынки, места, максимально приближённые к компактному проживанию горожан», - рассказала Топалова, добавив, что городская власть учла интересы мариупольцев и предпринимателей, и арендную плату с торгующих брать не будут.

Следует отметить, что поблажка от мэрии не сильно сказалась на стоимости новогодних красавиц, цена которых колеблется в среднем от 100 до 500 гривен (в зависимости от высоты и пышности деревца).

По словам чиновницы на «законных» местах реализации проводится контроль за качеством новогодних деревьев. Все они должны продаваться со специальными чипами, по которым можно узнать, откуда ёлочка привезена. Функции контроля за наличием чипов, удостоверяющих качество, возложены на Азовскую морскую экологическую инспекцию и сотрудников Мариупольского отдела полиции.

География мест рождения ёлочек, реализуемых в столице Приазовья, достаточно широкая: центральные регионы страны, Волынская, Полтавская, Львовская области и, кончено же, угодья Приазовских лесхозов. В последних подготовку к новогодней кампании начали ещё в середине ноября. Уже тогда лесники составили планы, сколько и каких деревцев будет отправлено на реализацию. «Новогодние» ёлочки в лесничествах выращиваются в специальных питомниках. Однако в качестве главного украшения зимних праздников в реализацию идут и сосенки, срубленные в рамках «благоустроечных» мероприятий по рубкам.

Правоохранители проверяют

разрешительные документы у продавца новогодних красавиц.

Примерно в то же самое время в лесничествах была усилена и охрана лесов. По словам лесников, предыдущие годы показали, что первые «ёлочные» браконьеры приступают к промыслу уже с середины ноября.

Самый первый ёлочный базар в Мариуполе появился 12 декабря возле ТЦ «Обжора». Ассортимент сосенок, предлагаемых покупателям, был широк: высотой - от 1,3 до 3,5 метра; стоимостью - от 130 до 500 гривен.

Несмотря на то, что до Нового года было ещё много времени, первую партию ёлок мариупольцы размели буквально за один день.

…и множество «незаконных»

В Мариуполе действует и множество «незаконных» ёлочных базаров. Машины, груженные сосенками, появляются то в одном, то в другом дворе, возле небольших магазинчиков, вблизи остановок, вдали от центральных улиц. Деревца поспешно сваливаются вповалку, шустрые продавцы бойко расписывают товар, прохожие останавливаются здесь часто, и нередко отходят прочь с купленной ёлочкой в руках.

Такие стихийные базарчики имеют два характерных признака - сосенки здесь гораздо дешевле своих «разрешённых» собратьев, и ни одна из них не имеет положенного чипа.

Мужчина, продающий «незаконные» ёлочки в одном из дворов 23-го микрорайона, фотографировать свой товар запретил и представиться отказался. Однако охотно сообщил некоторую информацию о своих хвойных деревцах:

- Привезли их из-под Запорожья, партия небольшая - всего 500 штук. Трудно через блокпосты проезжать: там норовят к чему-нибудь придраться, чтобы получить «на лапу». Вы такое удивлённое лицо делаете, как будто в первый раз слышите. А удивляться нечему - взятки давно стали одной из статей дохода для многих наших сограждан. Деревца нечипированные, врать не буду. На них нет чипов не потому, что они плохие, радиоактивные, например, а потому, что оформлять все разрешительные документы, - дорого. Да и что такое чипы? Вы серьёзно считаете, что если документы, как это говорится, «в порядке», то ёлочки все, как одна, «законные»? Ёлочный бизнес делается очень просто. Допустим, человек приготовил на реализацию тысячу ёлок. На сотню он сделал документы, прицепил чипы. А остальные идут «прицепом». Никто особо разбираться не будет - на сто или на тысячу деревьев есть разрешение. Если же кто-то, особо дотошный, начнёт «доколупываться», то симпатичные хрустящие бумажки прекрасно решат все проблемы. На «ёлках» надо «работать» быстро. Здесь так: день упустил - весь год голодный. Поэтому никто не хочет тратить время на бюрократию.

С этой точки зрения такие, как я, стихийные продавцы поступают гораздо честнее, чем так называемые законопослушные. Мы не скрываем от покупателя, что ёлки нечипированные. Так что каждый человек сам решает - рискнуть и купить дерево без чипа, но дешевле или заплатить в полтора-два раза больше и приобрести ёлку, которая как бы чипированная, а на самом деле, неизвестно какая.

Риск - дело благородное, но не «улыбает»

Мариуполец Сергей, выбирающий сосенку на официально разрешённом месте в двух кварталах от «запорожцев», заявил корреспонденту, что лучше заплатит за ёлку больше, но будет знать, что она качественная. «У этого парня, - кивнул мужчина на продавца, - только что при мне полиция проверяла документы. Так что всё у него законно, придраться не к чему. Деревца все с чипами, привезённые из Полтавы. Я в прошлом году на этом самом месте тоже покупал ёлочку. Так я скажу, запах от неё был такой, что у соседей слышно было. Нечипированную ёлку покупать ни за что бы ни стал. Сейчас столько радиоактивной гадости везут, что рисковать не хочу. Риск, конечно, дело благородное, но меня он не «улыбает». Зачем подвергать опасности своё здоровье и здоровье своих родных? Новый год - это не тот случай, когда надо копеечничать».

Наборные ёлочки - красиво и недорого.

Мариупольчанка Валентина купила привезённую с Карпат полуметровую «наборную» ёлочку. «Такая красота и всего лишь за 50 гривен, - сказала женщина. - Я каждый год покупаю такую ёлочку. Дёшево и сердито. У этих ёлочек один недостаток - они быстро осыпаются. Ну, а сколько надо, чтобы стояла? Новый год встретим, до Рождества дождётся. А там и выбрасываем. Достаточно! Не до весны же ёлочке в доме быть. Чипа на ней нет, но ёлочки каждый год на этом месте продаются. Продавец говорит, что они с Карпат привезены, а там не из-за чего им быть радиоактивными».

Браконьерам достанутся «вонючки»

С 20 декабря в мариупольских парках и скверах началась химическая обработка хвойных растений. Как сообщили специалисты ДК «Молодёжный», отвечающие за зелёные насаждения в городе, химический препарат наносится в сухую погоду, когда на деревьях хвоя сухая. Для самого растения этот препарат безвреден, но обработанное деревце нельзя использовать в качестве новогоднего украшения дома, так как, очутившись в тёплом помещении, украденная ёлочка будет издавать резкий неприятный запах.

«Конечно, обработать абсолютно все хвойные насаждения мы не сможем даже физически. Какая-то часть деревьев останется необработанной. Но ведь браконьеры не будут знать, какие деревца обработаны, а какие не обработаны. И вряд ли они захотят заполучить в свой дом новогоднюю красавицу, которая может оказаться вонючкой», - отмечают в ДК «Молодёжный».

Предновогодняя обработка хвойных деревьев в Мариуполе уже стала традиционной, так как проводится более десяти лет. Но, тем не менее, то там, то тут в городе можно увидеть изуродованные ёлочки и сосенки, чьи макушки и ветви спилены безжалостной рукой браконьера.

Первой жертвой браконьеров в этом месяце стала сосенка, растущая в сквере возле площади Свободы в районе пересечения проспекта Мира и бульвара Хмельницкого. Деревце спилили 12 декабря, задолго до даты, на которую назначена химобработка хвойных насаждений.

Две возможности для сторонников «Гринписа»

Для представителей «зелёных», которые уверены, что нельзя губить живые деревья ради пустой прихоти, существует две возможности украсить своё жилище символом Нового года. А именно - либо купить «вечную» искусственную ель (если позволят финансы: в магазинах их стоимость колеблется от 300 до 1000 гривен), либо приобрести живое деревце в горшке.

Здесь всё не так просто, как может показаться. «Эти изделия делают из вредного низкокачественного пластика. Завозят продукцию из Китая. На неё у продавцов даже сертификатов качества нет. Пластик в тёплой комнате нагревается у батареи или от праздничной гирлянды, выделяет токсичные вещества, может даже вонять. От такой ёлки у людей могут слезиться глаза, появляется боль в горле и насморк. Может даже развиться аллергия», - пояснила детский врач-аллерголог Анна Сухинина.

Кроме того, польские учёные недавно заявили, что искусственная ёлка в первую очередь наносит вред окружающей среде, причём, вред намного больший, чем приносит вырубка живых деревьев. Ещё на этапе производства ёлки из синтетики вредят экологии, так как подобная промышленность выбрасывает в атмосферу большое количество химических веществ. Последующая утилизация искусственных материалов так же небезопасна.

Вторая возможность для сторонников «Гринписа» вполне экологична. Но также подходит не всем: во-первых, за хвойным деревом необходимо правильно ухаживать, во-вторых, цены на них, опять же, кусаются…

Хочется верить, что эти красавицы

не попадут под топор браконьера.





Анастасия МАКСИМОВА.

Фото автора.