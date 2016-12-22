Донецкой области пророчат в ближайшее время футбольный бум

22.12.2016 08:30

Сегодня в Краматорске Федерация футбола Донецкой области открыла новый офис, перебравшись туда из Славянска, сообщает корреспондент ИА «Вчасно».

В Краматорске, где ранее никогда не было развитой футбольной инфраструктуры, начался бум строительства футбольных полей. За счет госбюджета их откроют в четырех школах и недавно реконструированном парке – Саду Бернацкого.

Открытие современного футбольного поля на территории городского парка решает вопрос с проведением зимнего чемпионата, который ранее проводить было негде, отметил во время открытия офиса Федерации футбола начальник областного спортуправления Владимир Мыцык.

Областной бюджет также выделил деньги на строительство пяти спортивных площадок – в Дружковке, Краматорске, Покровском и Никольском районах.

Футбол самый массовый вид спорта в Донецкой области, им занимается около 5 тыс. человек разных возрастов, добавил чиновник. Глава Донецкой ОГА поручил увеличить финансирование ДЮСШ, чтобы у спортивных школ были деньги не только на зарплату и оплату коммунальных услуг, но также на приобретение спортивного инвентаря, формы, на выездные турниры.

Сейчас футбол в Донецкой области представлен 38 детско-юношескими командами из 12-ти городов, недавно об участии в соревнованиях заявили команды Авдеевки и Марьинки. В чемпионате области среди взрослых играет 12 команд.

Но из-за временной оккупации территории Донецкой области утрачены не только материальная база, но и связь с теми городами, которые готовили сильных футболистов, начиная с детского возраста.

«Футбол пора возрождать и федерация будет всячески этим заниматься», — подчеркнул исполнительный директор Александр Косевич. Именно с этой целью строятся современные поля, пропагандируется дворовой футбол. Новые спортивные площадки будут открыты для массового футбола, лучших ребят отберут в спортивные школы.

В 2017 году федерация планирует возобновить «Кубок Донбасса», а в конце этого года провести «Кубок Губернатора», в котором примут участие лучшие команды региона.





Источник: Информационное агентство «Вчасно»